Армейский борец греко-римского стиля будет бороться за «золото»
28
Спортсмен Центрального спортивного клуба министерства обороны РК Демеу Жадыраев поборется за золотую медаль парижской Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории 77 килограммов
Серебряный призер чемпионата мира 2017 года, обладатель «бронзы» и «серебра» чемпионата Азии 2015 и 2018 годов в четвертьфинале одолел двукратного чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады в Токио Акжола Махмудова из Кыргызстана. В полуфинале он победил серебряного призера чемпионатов мира 2021 и 2023 годов азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 6:1.
В финале ему будет противостоять не менее титулованный Нао Кусака из Японии. Начало трансляции поединка в 21:15 по времени Астаны.