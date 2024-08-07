Армейский борец греко-римского стиля будет бороться за «золото»

фото: пресс служба МО РК

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года, обладатель «бронзы» и «серебра» чемпионата Азии 2015 и 2018 годов в четвертьфинале одолел двукратного чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады в Токио Акжола Махмудова из Кыргызстана. В полуфинале он победил серебряного призера чемпионатов мира 2021 и 2023 годов азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 6:1.

В финале ему будет противостоять не менее титулованный Нао Кусака из Японии. Начало трансляции поединка в 21:15 по времени Астаны.