Ассоциация национальных видов спорта РК стала официальным членом Всемирной конфедерации этноспорта

В ходе VI международного Форума этноспорта, организованного Всемирной конфедерацией этноспорта в Анталье (Турция), президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов выступил с рядом предложений по систематизации подходов развития этнического спорта в соответствии с международными стандартами

Фото: kazpravda.kz

Выступая на открытии форума, руководитель Ассоциации Исламбек Салжанов подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание системному развитию национального спорта в Казахстане. Ежегодно растет количество казахстанцев, вовлеченных в национальный спорт.

«На сегодня половина республиканских федераций, входящих в Ассоциацию, получила статус международных либо вошли в состав уже существующих международных организаций. В их числе – федерации аударыспақ, көкпар, құсбегілік, жамбы ату, тоғыз құмалақ. Это свидетельствует о том, что национальные виды спорта Казахстана выходят на новый уровень развития и становятся все более популярным», - сказал Исламбек Салжанов.

В ходе международного Форума этноспорта со стороны Ассоциации национальных видов спорта был предложен ряд мер по приведению всех регламентов и процедур, касающихся развития этнического спорта в соответствие с международными стандартами. Среди них – унификация основной спортивной программы Всемирных игр кочевников, составление единого календарного плана международных соревнований, организация специальных курсов для повышения качества судействана предстоящих 5-х Всемирных игр кочевников совместно с Всемирной конфедерацией этноспорта и др.

В целях укрепления сотрудничествав области этнического спорта президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтин Билал Эрдоган вручил сертификат об официальном членстве президенту Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан Исламбеку Салжанову и пожелал удачи в проведении предстоящих игр кочевников в Астане, которые несоменно дадут импульс дальнейшей консолидации и развитию этноспорта на глобальном уровне.

В ходе Форума также был подписан меморандум о взаимопонимании между Всемирной конфедерацией этноспорта и национальными ассоциациями по традиционным видам спорта, целью которого является разработка единых правил конфедерации для традиционных видов спорта и игр, которые будут служить глобальным эталоном при проведении международных соревнований.

Для международных участников из более чем 60 стран также состоялась презентация предстоящих 5-х Всемирных игр кочевников.

В завершении Форума состоялось вручение 5-й международной премии в области традиционного спорта. Среди казахстанцев были награждены: в академической категории – профессор кафедры физического воспитания и спорта КазНУ им.Аль-Фараби Елемес Алимханов, в спортивной категории – спортсменка по қазақша күрес Зарина Сарипова.