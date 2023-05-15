Астанчанин Нурбек Оралбай стал чемпионом мира по боксу

Еще один столичный боксер Нурбек Оралбай, выступающий в составе национальной сборной Казахстана по боксу, стал чемпионом мира, сообщает официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

На чемпионате мира по боксу в столице Узбекистана Ташкенте наш земляк Нурбек Оралбай соревновался в весе до 80 кг. Он победил этнического казаха Тохтарбека Танаткана, который представлял Китай в финальном матче за звание чемпиона мира. Таким образом, Нурбек принес в копилку Казахстана четвертое золото.

Вчера мы писали, что Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира.

Напомним, чемпионат мира по боксу в Ташкенте стартовал 1 мая. На турнир собрались более 600 мастеров кожаных перчаток из 104 стран. Соревнования проходят в 13 весовых категориях.

Чемпионы мира получают по 200 000 долларов США от Международной боксерской ассоциации (IBA). Серебряным призерам вручат по 100 000 долларов США, бронзовым - по 50 000 долларов США.

Таким образом, сборная Казахстана завоевала четыре золотые и одну серебряную медали на Чемпионате мира по боксу.