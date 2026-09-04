В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Наследие
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Раскаленный августовским солнцем Отрар кажется безмолвным. Над древним городищем, где когда-то пересекались караванные пути Великого шелкового пути, сегодня слышны лишь негромкие удары археологических инструментов. Здесь, слой за слоем раскрывая многовековые культурные напластования шахристана, ученые сделали открытие, которое способно заметно дополнить историю одного из крупнейших городов средневековой Центральной Азии.

фото пресс-службы облакимата

На глубине около трех с половиной метров археологи обнаружили остатки древнейшей из известных на сегодняшний день мечетей Отрара. По предварительной датировке, она относится к XIII–XIV векам – перио­ду Золотой Орды. До сих пор в городе были известны мечети XV–XVII веков, поэтому новая находка отодвигает историю городской исламской архитектуры как минимум на два столетия.

– Есть несколько признаков, подтверждающих, что перед нами именно мечеть, – объясняет руководитель научного проекта, доктор исторических наук, профессор Международного университета туризма и гостеприимства им. Х. А. Ясауи Мухтар Кожа. – Стены ориентированы в сторону киблы, что подтверждено азимутальными измерениями. Вокруг здания обнаружены многочисленные мусульманские захоронения. Кроме того, к сооружению ведет улица, вымощенная крупными камнями, специально доставленными из Каратау. Для обычной городской улицы подобное строительство было бы слишком затратным.

Именно эта дорога стала самым неожиданным открытием­ нынешнего­ сезона. За десятилетия исследований Отрара археологи ни разу не встречали мощеных камнем улиц – до сих пор были известны лишь глинобитные дороги средневекового города. Теперь же из-под земли проступила улица, по которой несколько столетий назад шли горожане, паломники и купцы.

Ее продолжением оказалась лестница из обожженного кирпича XV–XVI веков – еще одно уникальное сооружение, прежде­ не известное археологам. По мнению исследователей, сама улица использовалась на протяжении нескольких столетий, а позднее была дополнена лестницей, ведущей в верхнюю часть города.

Не менее ценными оказались и другие находки. Среди них – серебряные и медные монеты эпохи Золотой Орды, монеты времени Амира Тимура, китайские монеты с квадратным отверстием, костяные изделия, дверные петли, архитектурные детали, остатки чернильницы и предметы повседневного быта. Особый интерес вызывает печать-перстень с арабской надписью – первая подобная находка за всю историю исследований Отрара. Сейчас специалисты пытаются расшифровать текст и установить, кому принадлежало ювелирное украшение.

Каждая новая находка словно подтверждает давно известную истину: Отрар был не просто крупным городом, а одним из важнейших узлов Великого шелкового пути, где пересекались торговые маршруты, культуры и религиозные традиции.

Рядом с мечетью обнаружены и мусульманские захоронения. После проведения антропологических и генетических исследований найденные останки планируется перезахоронить на расположенном неподалеку кладбище в соответствии с мусульманскими традициями.

Раскоп напоминает многотомную летопись, страницы которой археологи читают сверху вниз. Верхние горизонты открыли жилые кварталы, хозяйственные помещения, гончарные печи и глинобитные улицы. Ниже исследователи обнаружили коллективное захоронение типа дахмы – редкий для региона памятник, имеющий аналогии с погребальными сооружениями эпохи Шайбанидов в Самарканде. Самый глубокий строительный горизонт преподнес главную сенсацию сезона – стены древней мечети и ведущую к ней каменную мостовую.

Работы ведутся в рамках научного проекта «Изучение проникновения и распространения ислама в Казахстане на основе археологических и письменных данных», финансируемого Министерством науки и высшего образования РК. С начала работы экспедиция исследовала участок площадью 100 кв. м и выделила пять строительных горизонтов, отражающих почти непрерывную историю развития города.

Полученные результаты заставляют по-новому взглянуть на судьбу Отрара после монгольского нашествия. Долгое время считалось, что в XIII веке город пришел в упадок. Однако археологические материалы свидетельствуют об обратном.

– Мы не ожидали найти ни каменную улицу, ни лестницу, – говорит профессор Мухтар Кожа. – Эти открытия подтверждают, что после нашествия Отрар продолжал жить, строиться и развиваться. Эпоха Золотой Орды стала одним из периодов расцвета городской культуры.

Нынешние исследования стали продолжением работы, начатой годом ранее. Тогда в рабаде Отрара археологи обнаружили жилой комплекс VIII века с двумя михрабами, встроенными в помещения­ еще на этапе строительства. Радио­углеродный анализ подтвердил раннюю датировку памятника, позволив ученым по-новому оценить процесс распространения ислама на территории современного Казахстана.

Современная археология давно перестала быть исключительно работой с лопатой и кисточкой. Каждый этап раскопок сопровож­дается цифровой фиксацией. Специалисты Нацио­нального музея РК создают трехмерную модель памятника с помощью тахеометров и беспилотных летательных аппаратов. Все материалы интегрируются в единую систему координат, основанную на данных ЮНЕСКО, что позволит сохранить точную цифровую модель памятника и продолжить его комплексное изучение.

Проект объединил ученых Казахстана и Великобритании. Итоги нынешнего сезона будут представлены на международной научной конференции в Кембридже. Но научная ценность открытия – лишь одна сторона нынешнего сезона. Уже ведутся работы по консервации памятника, а в перспективе новый объект станет частью турис­тического маршрута. Посетители смогут пройти по той самой каменной улице XIII–XIV веков, подняться по древней лестнице и увидеть средневековый город таким, каким его еще недавно могли представить лишь археологи.

Впрочем, сами исследователи уверены: главные открытия еще впереди. Пока раскопана лишь часть комплекса. Не исключено, что археологи обнаружили двор древней мечети, тогда как ее главный молитвенный зал с михрабом по-прежнему скрыт под землей.

Отрар, переживший нашествия, расцветы и века забвения, еще не раскрыл всех своих тайн. И каждый новый полевой сезон напоминает: история Великой степи продолжает писаться не только в архивах, но и здесь, среди древних стен, которые спустя столетия вновь выходят на свет.

#наследие #раскопки #археология #Отрар

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