В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Раскаленный августовским солнцем Отрар кажется безмолвным. Над древним городищем, где когда-то пересекались караванные пути Великого шелкового пути, сегодня слышны лишь негромкие удары археологических инструментов. Здесь, слой за слоем раскрывая многовековые культурные напластования шахристана, ученые сделали открытие, которое способно заметно дополнить историю одного из крупнейших городов средневековой Центральной Азии.
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