В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

На глубине около трех с половиной метров археологи обнаружили остатки древнейшей из известных на сегодняшний день мечетей Отрара. По предварительной датировке, она относится к XIII–XIV векам – перио­ду Золотой Орды. До сих пор в городе были известны мечети XV–XVII веков, поэтому новая находка отодвигает историю городской исламской архитектуры как минимум на два столетия.

– Есть несколько признаков, подтверждающих, что перед нами именно мечеть, – объясняет руководитель научного проекта, доктор исторических наук, профессор Международного университета туризма и гостеприимства им. Х. А. Ясауи Мухтар Кожа. – Стены ориентированы в сторону киблы, что подтверждено азимутальными измерениями. Вокруг здания обнаружены многочисленные мусульманские захоронения. Кроме того, к сооружению ведет улица, вымощенная крупными камнями, специально доставленными из Каратау. Для обычной городской улицы подобное строительство было бы слишком затратным.

Именно эта дорога стала самым неожиданным открытием­ нынешнего­ сезона. За десятилетия исследований Отрара археологи ни разу не встречали мощеных камнем улиц – до сих пор были известны лишь глинобитные дороги средневекового города. Теперь же из-под земли проступила улица, по которой несколько столетий назад шли горожане, паломники и купцы.

Ее продолжением оказалась лестница из обожженного кирпича XV–XVI веков – еще одно уникальное сооружение, прежде­ не известное археологам. По мнению исследователей, сама улица использовалась на протяжении нескольких столетий, а позднее была дополнена лестницей, ведущей в верхнюю часть города.

Не менее ценными оказались и другие находки. Среди них – серебряные и медные монеты эпохи Золотой Орды, монеты времени Амира Тимура, китайские монеты с квадратным отверстием, костяные изделия, дверные петли, архитектурные детали, остатки чернильницы и предметы повседневного быта. Особый интерес вызывает печать-перстень с арабской надписью – первая подобная находка за всю историю исследований Отрара. Сейчас специалисты пытаются расшифровать текст и установить, кому принадлежало ювелирное украшение.

Каждая новая находка словно подтверждает давно известную истину: Отрар был не просто крупным городом, а одним из важнейших узлов Великого шелкового пути, где пересекались торговые маршруты, культуры и религиозные традиции.

Рядом с мечетью обнаружены и мусульманские захоронения. После проведения антропологических и генетических исследований найденные останки планируется перезахоронить на расположенном неподалеку кладбище в соответствии с мусульманскими традициями.

Раскоп напоминает многотомную летопись, страницы которой археологи читают сверху вниз. Верхние горизонты открыли жилые кварталы, хозяйственные помещения, гончарные печи и глинобитные улицы. Ниже исследователи обнаружили коллективное захоронение типа дахмы – редкий для региона памятник, имеющий аналогии с погребальными сооружениями эпохи Шайбанидов в Самарканде. Самый глубокий строительный горизонт преподнес главную сенсацию сезона – стены древней мечети и ведущую к ней каменную мостовую.

Работы ведутся в рамках научного проекта «Изучение проникновения и распространения ислама в Казахстане на основе археологических и письменных данных», финансируемого Министерством науки и высшего образования РК. С начала работы экспедиция исследовала участок площадью 100 кв. м и выделила пять строительных горизонтов, отражающих почти непрерывную историю развития города.

Полученные результаты заставляют по-новому взглянуть на судьбу Отрара после монгольского нашествия. Долгое время считалось, что в XIII веке город пришел в упадок. Однако археологические материалы свидетельствуют об обратном.

– Мы не ожидали найти ни каменную улицу, ни лестницу, – говорит профессор Мухтар Кожа. – Эти открытия подтверждают, что после нашествия Отрар продолжал жить, строиться и развиваться. Эпоха Золотой Орды стала одним из периодов расцвета городской культуры.

Нынешние исследования стали продолжением работы, начатой годом ранее. Тогда в рабаде Отрара археологи обнаружили жилой комплекс VIII века с двумя михрабами, встроенными в помещения­ еще на этапе строительства. Радио­углеродный анализ подтвердил раннюю датировку памятника, позволив ученым по-новому оценить процесс распространения ислама на территории современного Казахстана.

Современная археология давно перестала быть исключительно работой с лопатой и кисточкой. Каждый этап раскопок сопровож­дается цифровой фиксацией. Специалисты Нацио­нального музея РК создают трехмерную модель памятника с помощью тахеометров и беспилотных летательных аппаратов. Все материалы интегрируются в единую систему координат, основанную на данных ЮНЕСКО, что позволит сохранить точную цифровую модель памятника и продолжить его комплексное изучение.

Проект объединил ученых Казахстана и Великобритании. Итоги нынешнего сезона будут представлены на международной научной конференции в Кембридже. Но научная ценность открытия – лишь одна сторона нынешнего сезона. Уже ведутся работы по консервации памятника, а в перспективе новый объект станет частью турис­тического маршрута. Посетители смогут пройти по той самой каменной улице XIII–XIV веков, подняться по древней лестнице и увидеть средневековый город таким, каким его еще недавно могли представить лишь археологи.

Впрочем, сами исследователи уверены: главные открытия еще впереди. Пока раскопана лишь часть комплекса. Не исключено, что археологи обнаружили двор древней мечети, тогда как ее главный молитвенный зал с михрабом по-прежнему скрыт под землей.

Отрар, переживший нашествия, расцветы и века забвения, еще не раскрыл всех своих тайн. И каждый новый полевой сезон напоминает: история Великой степи продолжает писаться не только в архивах, но и здесь, среди древних стен, которые спустя столетия вновь выходят на свет.