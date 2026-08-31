Президент встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае

Президент

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в Курултае Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Обращаясь к лидерам фракций, Президент сообщил, что в соответствии со статьей 46 новой Конституции Казахстана должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра.

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии «Әділет» Ербол Адаев, народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

#Токаев #партии #Бектенов

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