Роджера Федерера включили в Зал теннисной славы

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В ночь с 29 на 30 августа в американском Ньюпорте состоялась церемония включения 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в Зал теннисной славы. Об этом сообщается на официальном сайте International Tennis Hall of Fame, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

8 августа Федереру исполнилось 45 лет. Швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Роджер провёл два выставочных матча в рамках «Недели болельщиков» на US Open — 2026. Сначала теннисист сыграл сет против Энди Роддика и победил со счётом 6:3. Затем в паре с Джоном Макинроем он переиграл Андре Агасси и Роддика со счётом 7:5.