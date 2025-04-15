В условиях геополитической напряжённости нам крайне важно, как зеницу ока, беречь главное условие нашего устойчивого прогресса – общенациональное единство, согласие и стабильность в обществе. Об этом заявил Президент на четвёртом заседании Национального курултая

Глава государства подчеркнул, что казахстанцы только начали глубокие и всесторонние реформы, впереди нас ждёт нелегкий путь. «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперёд, действовать масштабно и последовательно, с перспективой на несколько десятилетий.Нам нужны долгосрочные цели, чёткий образ будущего. Потому что правильное целеполагание – это основа основ любого успеха», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. О реализации задач, направленных на укрепление единства и усиление диалога между государством и обществом – в интервью с сооснователем AstanaOpenDialogue, членом Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Айбеком Кумысбековым.

Айбек Кумысбекович, по Вашему мнению, какие ключевые инициативы были предложены Президентом Токаевым на Национальном курултае для укрепления внутренней стабильности и общественного согласия в стране?

Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что Национальный курултай — это не просто совещательный орган, а важнейший формат политической культуры, который играет роль площадки для выработки идеологической повестки страны. Сам курултай как институт был сформирован на базе НСОД, который сыграл значительную роль в продвижении президентских реформ, сборе экспертных мнений и предложений. Ключевые инициативы Президента, которые сейчас реализуются, — это, безусловно, идея «Человек труда», озвученная на первом заседании в Улытау. Также стоит выделить построение справедливого общества, формирование новой системы ценностей, развитие институтов диалога между государством и обществом. Помимо этого, были предложены и реализуются важные социальные инициативы, такие как «Балалар Қазақстаны» и общенациональная акция «Таза Қазақстан». Важно отметить, что формат Курултая восходит к историческим традициям казахского народа — это собрание авторитетных представителей всех регионов и социальных групп, где решения принимаются исходя из общенационального интереса. В современных условиях это позволяет на институциональном уровне укреплять общественное согласие, стабилизировать политическую повестку и продвигать реформы.

Каким образом развитие институтов гражданского общества и повышение их роли в управлении государством способствуют укреплению доверия между обществом и властью? Какие результаты в этом направлении Вы видите?

Развитие гражданского общества — один из ключевых факторов долгосрочной устойчивости. У нас уже есть действенные инструменты: общественные советы, бюджетное планирование с участием граждан, цифровые платформы для обратной связи. Кроме того, активно работают консультативно-совещательные органы при Администрации Президента и Общественная палата при Мажилисе. Всё это даёт возможность экспертному и гражданскому сообществу участвовать в выработке решений. Не стоит забывать и о таких значимых изменениях, как внедрение выборности акимов, одномандатные округа для депутатов маслихатов и Мажилиса. Это — реальные инструменты, позволяющие гражданам и активистам влиять на принимаемые решения. Важно, чтобы этот процесс был обоюдным — чтобы местные власти, особенно работающие с населением, занимались не формальными ответами, а реальным решением проблем. Время отписок прошло. Сегодня цифровые сервисы, такие как e-Otinish и eGov, позволяют гражданам оперативно направлять запросы в госорганы. И от того, насколько качественно и быстро эти запросы будут обрабатываться, зависит уровень доверия и вовлечённости граждан в процессы управления.

Какие меры предпринимаются в Казахстане для расширения общественного диалога и вовлечения граждан в принятие решений на всех уровнях, включая региональный и местный?

Сегодня мы наблюдаем переход от вертикальной модели управления к более горизонтальной. Это проявляется в таких инициативах, как выборность акимов сельских округов и районов, «бюджет народного участия», открытые отчёты акимов, обсуждение местных инициатив. Формируется полноценный институт местного самоуправления, усиливаются маслихаты, в том числе за счёт перехода к смешанной избирательной системе. Впервые в истории страны был проведён референдум не по политическому вопросу, что также усилило чувство сопричастности граждан к принятию судьбоносных решений. В целом, в политической культуре Казахстана всегда было важно учитывать мнение народа — и сейчас эти традиции получают новую институциональную форму в духе цифровой эпохи и современных вызовов.

В чём, на Ваш взгляд, заключается значение идеи «Справедливого Казахстана» в контексте повышения гражданской ответственности и укрепления национального единства?

По моему мнению, концепция «Справедливого Казахстана» — это своего рода морально-политический компас, объединяющий общество. Она означает не только равенство перед законом, но и равенство возможностей, прозрачность процедур, поддержку инициатив снизу. Национальное единство сегодня строится не на однородности, а на справедливых, понятных и стабильных правилах игры для всех. Эта идея даёт гражданам ощущение защищённости, возможности быть услышанными, и самое главное — формирует культуру ответственности как со стороны власти, так и со стороны самого общества.

Каким образом развитие политической культуры и повышение правовой грамотности граждан влияют на долгосрочное развитие внутренней политики Казахстана?

Политическая культура — это не только участие в выборах. Это, прежде всего, уважение к институтам, умение различать популизм от системной политики, знание своих прав и обязанностей. По моим наблюдениям, в Казахстане формируется новое поколение граждан, которые более требовательны к власти и активны в публичной сфере. Это во многом связано с развитием социальных сетей и цифровых сервисов. И здесь важно решать проблемы не через конфликты и уличную активность, а через зрелую политическую дискуссию, основанную на фактах, с минимизацией манипуляций общественным мнением и максимальной прозрачностью процедур. Именно поэтому Президент акцентирует внимание на развитии политических институтов — Парламента, политических партий, местного самоуправления. Сильные и устойчивые институты — это не только основа стабильности, но и ключ к модернизации внутренней политики в долгосрочной перспективе.