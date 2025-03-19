АЗРК начало расследование в отношении «Казахтелекома»

Из-за доминирующего положения компании на рынке проводного интернета
Как отметили в АЗРК, в настоящее время рынок проводного интернета характеризуется высокой концентрацией, где совокупное доминирующее положение занимают АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» (Beeline), передает Kazpravda.kz
«В ходе анализа Агентством выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации», - говорится в сообщении.
Агентством направлены рекомендации по устранению выявленных барьеров направлены в адрес уполномоченных государственных органов.
Также изучена динамика цен операторов связи на услуги интернета.
«По результатам анализа в действиях АО «Казахтелеком» выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар. В связи с чем, Агентством начата процедура расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции», - добавили в АЗРК.