АЗРК начало расследование в отношении «Казахтелекома»

Технологии
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Из-за доминирующего положения компании на рынке проводного интернета

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как отметили в АЗРК, в настоящее время рынок проводного интернета характеризуется высокой концентрацией, где совокупное доминирующее положение занимают АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» (Beeline), передает Kazpravda.kz 

«В ходе анализа Агентством выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации», - говорится в сообщении.  

Агентством направлены рекомендации по устранению выявленных барьеров направлены в адрес уполномоченных государственных органов.

Также изучена динамика цен операторов связи на услуги интернета.

«По результатам анализа в действиях АО «Казахтелеком» выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар. В связи с чем, Агентством начата процедура расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции», - добавили в АЗРК. 

#расследование #интернет #АЗРК #Казахтелеком

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