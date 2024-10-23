«Барыс» одержал первую победу при новом тренере
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Флагман казахстанского хоккея – столичный «Барыс», выступающий в международной Континентальной хоккейной лиге, лихорадит уже довольно давно. А совсем недавно было принято решение о коренной модернизации клуба: были расторгнуты контракты со всеми легионерами из Северной Америки, одним россиянином и одним белорусом, ушли в отставку не только генеральный директор Борис Иванищев, но и проработавший всего 23 дня на посту главного тренера российский специалист Вячеслав Буцаев.