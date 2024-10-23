«Барыс» одержал первую победу при новом тренере

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Флагман казахстанского хоккея – столичный «Барыс», выступающий в меж­дународной Континентальной хоккейной лиге, лихорадит уже довольно давно. А совсем недавно было принято решение о коренной модернизации клуба: были расторгнуты контракты со всеми легионерами из Северной Америки, одним россиянином и одним белорусом, ушли в отставку не только генеральный директор Борис Иванищев, но и проработавший всего 23 дня на посту главного тренера российский специалист Вячеслав Буцаев.

фото ХК «Барыс»

По словам нового гендиректора клуба Нурлана Орзабаева, теперь в команде по большей части будут выступать казах­станские игроки, да и главным тренером команды сразу на три года вперед назначен отечественный специа­лист Галым Мамбеталиев.

И вот наша команда на выездных играх вначале проиграла лидеру КХЛ ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3, а потом неожиданно для всех вырвала победу в Минске у местного «Динамо» со счетом 2:1.

Белорусский клуб входит в восьмерку лучших команд Западной конференции, а в этот день он собирался отметить 900-й по счету матч своего главного тренера, российского спе­циалиста Дмитрия Квартальнова, который тренирует и сборную этой страны.

Первый период остался за ­хозяевами площадки, у которых на 19-й минуте отличился канадский легионер Крис Терни. Во втором периоде на 35-й минуте Алихан Омирбеков сравнял счет, а в третьей двадцатиминутке за 30 секунд до финальной сирены победный гол в ворота динамовцев забил казахстанский игрок и капитан команды Кирилл Панюков.

Вместе с тем набирает ход и национальное первенство страны, в котором участвуют 10 наших и ташкентский клуб «Хумо». Первые три строчки в турнирной таблице занимают действующий чемпион Казахстана кокшетауский «Арлан», столичный «Номад» и карагандинская «Сарыарка».

В последних поединках были зафиксированы следующие результаты: «Алматы» у себя дома дважды обыграл «Сарыарку» – 4:1 и 5:3; в Ташкенте «Хумо» вначале вырвал победу у рудненского «Горняка» со счетом 4:3, а потом уступил – 2:5; «Арлан» на своей площадке дважды с одинаковым счетом 3:2 был сильнее гостившего у него «Актобе».

В эти дни стали известны и соперники «Арлана», который будет представлять нашу страну в розыгрыше европейского Континентального кубка, который, кстати, он уже однажды в своей карьере выигрывал. Итак, наша дружина начнет выступление сразу с третьего раунда. Матчи группы Е пройдут с 15 по 17 нояб­ря в Словакии. Помимо хозяев турнира «Жилины» кокшетауский «Арлан» сыграет с британским «Кардифф Девилз», а также итальянским «Риттеном», который стал победителем в группе С. Две лучшие команды из этого квартета выйдут в финальную стадию Континентального кубка.

#Спорт #хоккей #Барыс

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