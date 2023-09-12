Бауыржан Сыздыков стал вице-министром по ЧС

Кадровые назначения, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Постановлением правительства РК Сыздыков Бауыржан Мадиевич назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области.

Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году – Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году – Московский финансово-промышленный университет «Синергия», в 2022 году – Национальный университет обороны имени первого президента РК – елбасы.

Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим офицером отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2010 годы – старший офицер, начальник отдела защиты территории и населения управления гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области. 

В 2010-2012 годы – начальник управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны МЧС РК.

В 2012-2019 годы – заместитель начальника, начальник ДЧС Актюбинской области

В 2019-2020 годы – начальник ДЧС города Нур-Султана.

С 2020 года по настоящее время занимал должность председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК. 

Приказом главы МЧС от 23 июня 2023 года на него возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата МЧС. 

Ранее постановлением правительства РК вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК был назначен Ерлан Нурпеисов. 

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