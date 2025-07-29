Бектенов поручил увеличить долю трудоустройства на постоянные рабочие места

Занятость
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При этом он сделал особый акцент на трудоустройстве молодых специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр отметил, что определенная часть создаваемых в стране рабочих мест имеет временный характер - такой подход не обеспечивает эффективную занятость населения, сообщает Kazpravda.kz

«Необходимо в планах увеличивать долю трудоустройства на постоянные рабочие места. Особый акцент – на трудоустройстве молодых специалистов. Меры по комплексному решению данных вопросов предусмотрены в Концепции развития рынка труда. Нужно вести слаженную совместную работу центральных государственных органов, акиматов регионов и бизнеса», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что Главой государства обозначены  четкие ориентиры – трудоустроить 3,3 млн казахстанцев к 2030 году, в том числе 2,3 млн молодых людей.

Вопросы занятости казахстанской молодежи на рынке труда продолжают быть одними из самых актуальных.

#занятость #молодежь #трудоустройство

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