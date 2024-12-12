Занятости молодежи – особое внимание

Статьи
2
Елена Иванова

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в Астане состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК.

фото Игоря Бургандинова

В рамках заседания были заслушаны отчеты руководителей уполномоченных государственных органов по реализации комплексных планов, направленных на борьбу с наркоманией и наркобизнесом и противодействие лудомании.

В ходе обсуждения Государственным советником даны поручения министерствам внутренних дел и туризма и спорта усилить работу по исполнению комплексных планов. Ерлан Карин отметил, что сейчас самое главное – не терять заданный темп и качест­во работы. Он также подчеркнул: нужен объективный и полный анализ исполнения, чтобы обеспечить качественную реализацию всех мероприятий, направленных на профилактику лудомании и противодействие наркомании и наркобизнесу.

Также членами Совета были рассмотрены текущие тренды в молодежной среде, обозначенные в очередном ежегодном Национальном докладе «Молодежь Казахстана-2024».

С учетом указанных трендов члены совета обсудили одну из самых актуальных тем – вопросы занятости казахстанской молодежи на рынке труда.

Подводя итоги работы, Ерлан Карин отметил, что в течение года было реализовано много инициатив членов Совета по молодежной политике при Президенте. Также Государственный советник выразил уверенность в том, что и в дальнейшем структура будет генерировать новую повестку, актуализировать важнейшие направления работы в сфере молодежной политики.

По итогам заседания были выработаны конкретные рекомендации. Даны поручения государственным органам по озвученным вопросам, сообщила пресс-служба Президента.

#заседание #Ерлан Карин #совет #молодежная политика

Популярное

Все
Когда цифры говорят сами за себя...
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
Золото в мировой экономике
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Пять побед в пяти финалах
«Серебро» – на первенстве планеты...
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
...«Бронза» – на чемпионате Азии
Работа по возврату активов будет продолжена
Портрет, вдохновленный легендой
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей

Читайте также

В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
Портрет, вдохновленный легендой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]