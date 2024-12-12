Занятости молодежи – особое внимание

В рамках заседания были заслушаны отчеты руководителей уполномоченных государственных органов по реализации комплексных планов, направленных на борьбу с наркоманией и наркобизнесом и противодействие лудомании.

В ходе обсуждения Государственным советником даны поручения министерствам внутренних дел и туризма и спорта усилить работу по исполнению комплексных планов. Ерлан Карин отметил, что сейчас самое главное – не терять заданный темп и качест­во работы. Он также подчеркнул: нужен объективный и полный анализ исполнения, чтобы обеспечить качественную реализацию всех мероприятий, направленных на профилактику лудомании и противодействие наркомании и наркобизнесу.

Также членами Совета были рассмотрены текущие тренды в молодежной среде, обозначенные в очередном ежегодном Национальном докладе «Молодежь Казахстана-2024».

С учетом указанных трендов члены совета обсудили одну из самых актуальных тем – вопросы занятости казахстанской молодежи на рынке труда.

Подводя итоги работы, Ерлан Карин отметил, что в течение года было реализовано много инициатив членов Совета по молодежной политике при Президенте. Также Государственный советник выразил уверенность в том, что и в дальнейшем структура будет генерировать новую повестку, актуализировать важнейшие направления работы в сфере молодежной политики.

По итогам заседания были выработаны конкретные рекомендации. Даны поручения государственным органам по озвученным вопросам, сообщила пресс-служба Президента.