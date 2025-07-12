– Новый закон уточняет, какие объекты можно сохранять и использовать, даже если они находятся на охраняемых природных территориях, – объясняет сенатор. – Речь идет о школах, больницах, очистных сооружениях, кладбищах, линиях электропередачи, то есть о тех объектах, которые были построены еще до того, как соответствующие земли стали ООПТ.

Теперь такие участки могут быть переведены в земли запаса по решению Правительства, если есть положительное заключение экологической экспертизы. При этом целевое назначение земель не изменяется.

– Ольга Александровна, а не приведет ли это к тому, что особо охраняемые природные территории станут уязвимыми с точки зрения экологии?

– Приведу пример. Ситуация связана с психоневрологическим диспансером в Шалдайском лесничестве, расположенном в Павлодарской области. Там уже много лет не могут построить очистные сооружения из-за законодательных ограничений. Новый закон позволяет решить эту проблему.

Согласно поправкам, особое внимание уделено вопросам безопасности. В Казахстане есть множество опасных участков, подверженных селям, лавинам, ополз­ням... Только в Восточно-Казахстанской области насчитывается несколько десятков таких точек, угрожающих жизни тысяч людей. Закон разрешает строительство и эксплуатацию защитных сооружений (дамб, укреплений, инженерных сетей), даже если они находятся в зонах с ограниченным режимом хозяйственной деятельности.

Для поддержки развития экологического туризма вводится возможность предоставления участков в аренду физическим и юридическим лицам. На этих землях можно будет строить дороги, мос­ты, электро­линии и другие элементы инфраструктуры, ведущие к туристическим объектам. Главное условие – наличие договора с природоохранной организацией, в котором будут прописаны сроки, меры по охране окружающей среды и обязательства по восстановлению природы после работ.

В сфере энергетики разрешается строительство гидроэлектростанций мощнос­тью до 100 мегаватт на землях лесного фонда, если это необходимо для обеспечения энергобезопасности страны. Это позволит развивать альтернативную энергетику и снизить нагрузку на другие источники.

– В законе немало места отводится сохранности лесопарковой зоны Астаны. Расскажите об этих нормах.

– Отныне все участки этой зоны будут находиться в государственной собственности. Это означает, что здесь запрещена приватизация и коммерческая застройка (жилые дома, торговые центры). Разрешены только экологически безопасные рекреационные объекты – тропы, беседки, спортивные площадки.

За зоной установят государственный контроль. Строительство станет возможным только по согласованию с экологами. Акимат создаст специальную организацию, на 100 процентов государственную, которая будет отвечать за содержание и развитие лесопарковой зоны. Маслихат Астаны разработает правила управления этой территорией.

Закон предусматривает развитие углеродных офсетных проектов на территории государственного лесного фонда. Это позволит компаниям компенсировать выбросы парниковых газов, как требует Парижское соглашение по климату.

Запрещается любое строительство, изменение целевого назначения земли или согласование проектной документации в пределах двух километров от границ ООПТ до тех пор, пока не будут официально установлены охранные зоны. Это сделано для защиты природы и предот­вращения незаконной застройки.

Акиматы получают больше полномочий. Теперь они обязаны формировать резервы топлива и авиационного керосина для борьбы с природными пожарами. Также вводится обязательное полевое довольствие для работников лесной службы, природоохранных и лесоустроительных организаций.

Для сотрудников, работающих в сельской местности, вводится надбавка не менее 25 процентов к зарплате. Также предусмотрено обязательное страхование для лесников и госинспекторов при выполнении ими служебных обязанностей.

Для нужд населения и предприятий лесного хозяйства допускается сенокошение и выпас скота на специально выделенных участках, которые определяются местными исполнительными органами. Проекты строительства на землях государственного лесного фонда, находящихся в долгосрочном пользовании, теперь подлежат обязательному согласованию с акиматами.

Если на территории ООПТ проводится реконструкция или ликвидация магист­ральных трубопроводов, закон обязывает полностью возмещать вред, нанесенный природе, здоровью граждан и имуществу. В Алакольском заповеднике местным жителям разрешено сенокошение только на участках, специально определенных уполномоченными органами.

Закон системно решает острые воп­росы: как обеспечить безопасность, сохранить природу и в то же время не мешать жизни людей и развитию инфраструктуры. Он дает правовые механизмы для баланса между охраной природы и потребнос­тями общества.