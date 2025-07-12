Без ущерба для окружающей среды
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Беседовала Лаура Тусупбекова
Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства». Он направлен на решение важных проблем, связанных с функционированием социальных и стратегических объектов, расположенных на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Цель – обеспечить безопасность, здоровье населения и развитие инфраструктуры без ущерба для экологии. В интервью «КП» сенатор Ольга Булавкина рассказала об основных новеллах документа.