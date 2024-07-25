Беззубому пациенту прописали чистку зубов – «Отбасы Банк» о подозрительных схемах с «пенсионкой»

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Участников схем, способствующих выводу «пенсионки» якобы на лечение зубов, привлекут к ответственности, пообещали в Отбасы Банке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финорганизации  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным на 23 июля, на лечение с помощью ЕПВ через «Отбасы банк» было использовано 435,1 млрд тенге, из них 98% приходится на стоматологические услуги – протезирование зубов и имплантацию.

Но при проверке банк установил ряд подозрительных схем, по которым проведены внутренние расследования. Банк обратился в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Так, под видом оплаты за якобы оказанные услуги, некоторые стоматологические клиники помогали обналичивать деньги. А это нецелевое использование пенсионных излишков.

Ряд стоматологических клиник принимали в день свыше 70 клиентов. При этом медицинские учреждения не имели даже условий для обслуживания такого количества пациентов.

При анализе были выявлены факты, которые заставили усомниться в законности деятельности клиник.

«Был случай, когда 21-летнему казахстанцу ставился диагноз «полная адентия», то есть полное отсутствие зубов. При этом в заключении врачебной комиссии ему рекомендовали следующие виды лечения – чистка зубов, установка брекет-систем. Усматривая наличие противоправных действий и нецелевого использования ЕПВ, Отбасы банк выступил с инициативой принять необходимые меры по пресечению подобных фактов», – рассказали в банке.

Ни один из клиентов данных клиник не подтвердил получение ими стоматологических услуг в регионе, который был указан в предоставленных подтверждающих документах; фактическое расположение стоматологических клиник не соответствовало месту проживания и медицинского прикрепления клиентов.

Ряд клиентов пояснили, что получили свои пенсионные выплаты без фактического оказания им стоматологических услуг, через посредников и за денежное вознаграждение. Они добровольно передали ЭЦП посредникам для дальнейшей подготовки необходимых медицинских документов;

Установлено немало фактов, когда в обязательный пакет документов вкладывался рабочий шаблон заключения врачебной комиссии в PDF-формате, в котором можно было редактировать любые параметры пациента. В банке установили, что нередко указывался одинаковый адрес проживания пациентов во всех заключениях, выданных одной клиникой.

«Существует мнение, что это личные средства вкладчиков ЕНПФ, которые они вправе использовать так, как считают нужным. Но Отбасы банк, как уполномоченный оператор по использованию ЕПВ, обязан обеспечить целевое использование данных средств в соответствии с законом. Нами было выявлено, что топ-25 стоматологических клиник по объему оказываемых услуг на средства ЕНПФ в период 2021-2024 годов оплатили государству в виде налогов около 63 млн тенге. При этом объем оказанных услуг за аналогичный период за счет средств ЕНПФ составил порядка 91 млрд тенге, то есть налоговая нагрузка составила всего 0,07%. На наш взгляд — это повод усомниться в подлинности оказываемых услуг со стороны стоматологических клиник, тем более, когда речь идет о таких сложных процедурах, как протезирование и имплантация», – пояснила глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

В этой связи Минздрав планирует временно приостановить использование средств на стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени банк, как уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам, намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

Напомним, накануне вкладчикам Отбасы банка разрешили переуступать депозиты на которых имеются ЕПВ. 

#стоматология #схемы #Отбасы банк #ЕПВ

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