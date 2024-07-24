Пенсионные деньги выводились из ЕНПФ под предлогом лечения зубов – Минздрав

По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок, обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медуслуг.

В связи с этим министерство разработало проект приказа для временного приостановления использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на несколько месяцев – с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года.

За этот период уполномоченный оператор намерен исключить условия для нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечить прозрачность оказания стоматологических услуг.

Проект документа, в случае его принятия, также позволит казахстанцам оплачивать лечение детей с использованием ЕПВ.