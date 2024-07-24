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Пенсионные деньги выводились из ЕНПФ под предлогом лечения зубов – Минздрав

Здравоохранение, Пенсионные новости
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как пояснили в ведомстве, запрет на использование пенсионных выплат в стоматологии – временная мера  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав назвал срок временного ограничения по использованию пенсионных денег на лечение зубов, передает Kazpravda.kz

Напомним, Минздрав разработал проект приказа о приостановлении оказания стоматологических услуг за счет пенсионных накоплений.

По информации АО «Отбасы банк», уполномоченного оператора по единовременным пенсионным выплатам, зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из ЕНПФ при использовании их на стоматологические услуги.

По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок, обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медуслуг.

В связи с этим министерство разработало проект приказа для временного приостановления использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на несколько месяцев – с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года.

За этот период уполномоченный оператор намерен исключить условия для нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечить прозрачность оказания стоматологических услуг.

Проект документа, в случае его принятия, также позволит казахстанцам оплачивать лечение детей с использованием ЕПВ. 

 

#лечение #Минздрав #ЕПВ #зубы

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