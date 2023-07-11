Бился как лев

Первая ракетка Казах­стана, занимающий 26-е мес­то в мировом рейтинге, имел очень неплохой шанс выйти в 1⁄4 финала, но, к сожалению, уступил седьмой ракетке мира – россиянину ­Андрею Рублеву.

Александр продемонстрировал высокое мас­терство. По ходу игры он вначале уступал со счетом 0-2 (первый сет проиграл 5:7, а второй – 3:6), но потом «забрал» два следую­щих сета, причем на тай-брейках – 7:6 (8:6) и 7:6 (7:5), сделав счет встречи – 2-2. Однако в решающем пятом сете – специальной укороченной партии – все же уступил со счетом 4:6, проиграв в итоге по партиям 2-3.

Зрители и специалисты были в восторге от такого спортивного «триллера», развернувшегося, кстати, на центральном корте Уимблдона и длившегося 3 часа 17 минут. Андрей Рублев по ходу матча выполнил 20 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и спас все пять брейк-пойнтов соперника, а также допустил всего две двойные ошибки. На счету Александра Бублика – 39 подач навылет и 14 двойных ошибок. Добавим, что россиянин впервые вышел в 1⁄4 финала Открытого первенства Великобритании.

В личных встречах с казахстанцем Рублев ведет со счетом 4-2. В основных сетках турниров ATP он побеждал Бублика на Кубке Кремля-2019, в Вене-2019, в Роттердаме-2020 и на Уимблдоне-2023. Казахстанец же выигрывал у Андрея в квалификации Кубка Кремля-2016, а также в недавнем финале турнира ATP 500 в немецком Галле. Следующим соперником Рублева станет победитель матча Хуберт Гуркач (Польша) – Новак Джокович (Сербия).

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик в своем аккаунте в Instagram заявил, что вернется на турнир через год. «Спасибо, Уимблдон, ты был великолепен. Увидимся в следующем году», – написал он.