Об этом сообщил на внеочередной конференции Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо ее президент министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие прошло в Доме армии филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. На нем были рассмотрены организационные и другие вопросы, связанные с развитием этого вида единоборства.

На конференции генеральный секретарь федерации Дияс Укмет представил концепцию развития самбо на 2025–2029 годы, в которой обозначил стратегические цели и ключевые направления деятельности общественной организации. Особое внимание было уделено массовому развитию самбо в регионах.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил благодарность и основателям федерации самбо и тренерам за большой вклад в развитие этого вида спорта.

– На протяжении многих лет казахстанская школа самбо занимает ведущие позиции на международной арене. В честь побед наших спортсменов на чемпионатах мира и Азии поднимается флаг Казахстана. Это результат поддержки региональных федераций, кропотливого труда тренеров и целеустремленности самих спортсменов, – подчеркнул он.

В ходе мероприятия президент Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо Р. Жаксылыков наградил спортсменов, завоевавших медали на чемпионате мира в 2024 году.

Отметим также, что приказом президента федерации первым вице-президентом назначен Арман Абеуов, вице-президентом по работе с силовыми структурами – Еркебулан Тусупханов и спортивным директором – Дина Кудеринова-Балтабай.