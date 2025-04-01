Боевое самбо получит массовое развитие в Казахстане

Военное дело
2
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Об этом сообщил на внеочередной конференции Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо ее президент министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие прошло в Доме армии филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. На нем были рассмотрены организационные и другие вопросы, связанные с развитием этого вида единоборства.

На конференции генеральный секретарь федерации Дияс Укмет представил концепцию развития самбо на 2025–2029 годы, в которой обозначил стратегические цели и ключевые направления деятельности общественной организации. Особое внимание было уделено массовому развитию самбо в регионах.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил благодарность и основателям федерации самбо и тренерам за большой вклад в развитие этого вида спорта.

– На протяжении многих лет казахстанская школа самбо занимает ведущие позиции на международной арене. В честь побед наших спортсменов на чемпионатах мира и Азии поднимается флаг Казахстана. Это результат поддержки региональных федераций, кропотливого труда тренеров и целеустремленности самих спортсменов, – подчеркнул он.

В ходе мероприятия президент Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо Р. Жаксылыков наградил спортсменов, завоевавших медали на чемпионате мира в 2024 году.

Отметим также, что приказом президента федерации первым вице-президентом назначен Арман Абеуов, вице-президентом по работе с силовыми структурами – Еркебулан Тусупханов и спортивным директором – Дина Кудеринова-Балтабай.

#Казахстан #МО #самбо

Популярное

Все
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Как на севере страны готовятся к посевной
Казахстан – Словения: новая глава в истории двусторонних отношений
Противосаранчовая обработка начата в Туркестанской облас­ти
80-летие Великой Победы: войска регионального командования «Юг» примут участие в торжественном параде
Столичный благотворительный фонд радует детей и поддерживает взрослых
Выпускников школ будет на 30 тысяч больше
В девяти регионах страны разработаны карты потребности в кадрах
Судьба ветерана: военнослужащие Нацгвардии посетили дом фронтовика
Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году
Броня должна сиять: Нацгвардия продолжает активную подготовку к параду
Курс на углубление казахско-узбекского стратегического партнерства
Когда государство и общество движутся навстречу друг другу
Инвестиций в геологоразведку по-прежнему не хватает
Капитал, не подверженный инфляции
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
МВД обратилось к владельцам мопедов
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова

Читайте также

Национальная гвардия – в числе лучших на чемпионате Министр…
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков: п…
До Дня Победы осталось 50 дней
Наурызнама: военнослужащие ВС состязались в кокпаре и джиг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]