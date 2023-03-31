Более 34 тысяч казахстанцев подали заявление на внесудебное банкротство

На сегодня завершена проверка 10 382 заявлений, 7 340 гражданам отправили уведомление об отказе.

Фото: economic.ru

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций о результатах рассмотрения заявлений, поступивших от граждан в марте 2023 года на применение процедуры банкротства физических лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МФ РК.

Прием заявлений от граждан на банкротство начался с 3 марта. По состоянию на сегодня (31 марта) поступило более 34 тысяч заявлений. В основном заявления поступают через портал электронного Правительства eGov.kz (94%), через мобильное приложение e-Salyq Azamat (6%).

На сегодня завершена проверка 10 382 заявлений (это 30% от всех поступивших заявлений), в результате, в отношении 2 670 граждан начата процедура внесудебного банкротства, что составляет 26% от всех обратившихся.

Из них 375 человек являются получателями государственной адресной социальной помощи, 985 граждан с непогашенными кредитами свыше пяти лет.

Сведения по указанным должникам размещены на веб-портале «электронного правительства».

По 7340 заявлениям граждане получили уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

Как отметил спикер, качество скоринга напрямую зависит от полноты и «чистоты» сведений в базах данных, ответственность за которые несут их владельцы – государственные органы.

«Еще раз обращаю внимание на то, что те граждане, которые в реестре, и в отношении которых применена процедура внесудебного банкротства, не смогут брать кредиты в банках, как в ходе процедуры, так и в течение пяти лет после признания банкротом», - отметил Биржанов.