Более восьми миллионов казахстанцев занимаются спортом

В Казахстане ежегодно каж­дое третье воскресенье августа отмечается День спорта. Нынче в честь этого события по всей республике было организовано более 200 мероприятий.

Так, только в столице их было 20. В Астане прошли команд­ные открытые городские соревнования по ходьбе и бегу City Rogaine, марафон Funny Sport в городских парках, мини-футбольный матч, теннисный турнир Orange Ball Tournament, массовая велогонка горожан, первенство по футболу «Былғары доп» среди детей и юношей в Триатлон-парке, городской чемпионат среди детей и юниоров по Streetball и многое другое.

Сегодня в республике функцио­нируют четыре цент­ра олимпийской подготовки (три – по летним и один – по зимним олимпийским видам спорта) и 19 центров подготовки олимпийского резерва. В Казах­стане спортом занимаются более 8 млн человек, что составляет 40,4% от общей численности населения. Из них более 3 млн занимаются спортом в сельской местности. Около 300 тыс. детей и подростков посещают более чем 780 детско-юношеских физкультурных клубов.

В целом ежегодно в респуб­лике проводится более 25 тыс. спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тыс. в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания.

Что касается профессионального спорта, то за первое полугодие 2024 года члены национальных сборных команд Казахстана приняли участие в 365 республиканских и 419 международных соревнованиях. За этот период на чемпионатах мира, первенствах Азии и других международных турнирах было завоевано 482 медали, из них 179 золотых, 146 серебряных и 157 бронзовых. В том числе на завершившихся XXXIII летних Олимпийских играх в Париже сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.

Особое внимание в республике уделяется развитию национальных видов спорта, которыми систематически занимаются 620 тыс. человек. Сегодня в стране работают 14 спортклубов и 13 спортшкол по национальным видам спорта. Ежегодно проводится более тысячи соревнований разного уровня.

Увеличивается количество занимающихся спортом и физической культурой, и среди них – людей с особыми потребностями. В 2023 году их было 56 822. Отметим, что уже совсем скоро в столице Франции стартуют XVII летние Паралимпийские игры. На сегодняшний день в копилке национальной сборной Казахстана – рекордное количест­во квот за всю историю участия в Играх: 33 лицензии (44 спортс­мена) по девяти видам спорта (параплавание, парапауэрлифтинг, паралегкая атлетика, параканоэ, паратаеквондо, волейбол сидя – мужчины, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, парадзюдо). Необходимо отметить, что по каноэ среди женщин, настольному теннису и волейболу сидя лицензии были завоеваны впервые.

Одним из главных событий для страны будут стартующие совсем скоро в Астане 5-е Всемирные игры кочевников. В нашу столицу прибудут более 2 500 участников и официальных лиц из 89 стран. Спортсмены разыграют 97 комплектов медалей по 21 национальному виду спорта.

Отметим, что накануне праздника в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев вручил награды работникам сферы и ветеранам. Глава ведомства поздравил присутствующих с праздником и выразил благодарность за их вклад в развитие отечественного спорта и за дос­тижения на спортивной арене.

– Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спорта! Спорт – это залог бодрости и крепкого духа. Спортивные достижения укреп­ляет имидж Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда уделяет особое внимание вовлечению наших граждан к занятию физической культурой. Воспитание здорового поколения – наша главная задача. Сегодня наши спортсмены повышают статус страны на соревнованиях мирового уровня. Эти достижения – результат значительных усилий старшего поколения, тренеров, специалис­тов и спортсменов. Благодаря вашему самоотверженному труду наши атлеты показывают высокие результаты на спортивных аренах, – подчеркнул министр туризма и спорта.

Ермек Маржикпаев вручил работникам отрасли, тренерам, а также представителям спортивных организаций медали «Ветеран труда», нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «Почетный работник спорта», грамоты «Құрмет» и благодарственные письма.