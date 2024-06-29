Bonjour, Париж!

Впервые по брейк-дансу нашу страну представит североказахстанский спортсмен Амир Закиров. Как отметил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК, на предстоящих Играх не примут участие, к сожалению, представители тяжелой атлетики. Зато удача улыбнулась казахстанским пловцам: Адильбек Мусин взял две лицензии, Ксения Игнатова – одну.

– На открытии Олимпийских игр в Париже знаменосцами нашей сборной станут боксер ­Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова. В качестве резервных кандидатов выбраны борец греко-римского стиля Нурсултан Турсунов и фехтовальщица ­Айгерим ­Сарыбай. Олимпийская спортивная и парадная форма и одежда для знаменосцев полностью готовы и находятся на складах в Астане. Презентация формы пройдет на площадке Штаба по подготовке к Олимпийским играм 5 июля, – сказал Серик Жарасбаев.

По словам спикера, из 118 человек казахстанской олимпийской делегации 17 – представители СМИ.