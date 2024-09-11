Бойцы Нацгвардии МВД задержали мужчину, который ранил ножом человека

В Астане между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в нападение с применением ножа. Инцидент случился 10 сентября около 18:00 в Байконурском районе. Пострадавшему на помощь пришёл войсковой наряд Нацгвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Во время патрулирования по охране общественного порядка и безопасности на улице А. Жангельдина начальник патрульной группы, сержант Ермахан Торебеков, заметил мужчину, который истекал кровью. Войсковой наряд немедленно оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвал карету скорой помощи.

Не теряя драгоценного времени, гвардейцы также с помощью видеокамер установили, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Действуя слаженно и оперативно, под руководством сержанта Нурсултана Кайратбека, военнослужащие сумели задержать подозреваемого на улице Карасай батыра.

На место происшествия также была вызвана оперативная группа сотрудников полиции. После чего, задержанного доставили в Байконурский районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 106 ч. 1 Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».