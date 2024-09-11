Бойцы Нацгвардии МВД задержали мужчину, который ранил ножом человека

Статьи
20

В Астане между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в нападение с применением ножа. Инцидент случился 10 сентября около 18:00 в Байконурском районе. Пострадавшему на помощь пришёл войсковой наряд Нацгвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Во время патрулирования по охране общественного порядка и безопасности на улице А. Жангельдина начальник патрульной группы, сержант Ермахан Торебеков, заметил мужчину, который истекал кровью. Войсковой наряд немедленно оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвал карету скорой помощи.

Не теряя драгоценного времени, гвардейцы также с помощью видеокамер установили, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Действуя слаженно и оперативно, под руководством сержанта Нурсултана Кайратбека, военнослужащие сумели задержать подозреваемого на улице Карасай батыра.

На место происшествия также была вызвана оперативная группа сотрудников полиции. После чего, задержанного доставили в Байконурский районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 106 ч. 1 Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

#казахстан #Нацгвардия

Популярное

Все
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Не страшна АЭС средь полей зеленых
Субсидии за несуществующее молоко
«Рахмановские ключи» вернули государству
Доброе сердце полицейского
Пациенты детской облбольницы могут остаться без горячего питания
Не используешь землю – верни!
И все-таки виноват работодатель?
Больницам прописали финансовую гигиену
Число жертв мошенников продолжает расти
Выбирал наивных и доверчивых
В Кульсары 60 семей справили новоселье
Была бы картошка, а чипсы сделаем!
«Аламан құрақ» – в Книге рекордов
Решаются проблемы аварийных школ
Новые объекты появятся на месте старого города
Подготовка квалифицированных кадров требует перезагрузки
Что делать, если забыли вещи в поезде или на вокзале
Старт сезона у «Барыса» не задался
Двигаться в одном направлении призывают ученые из Германии и Казахстана
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Когда дадут отопление в Астане
Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применение технологий ИИ
Аида Балаева призвала Air Astana к этике и уважению к старшему поколению
Генпрокурор взял на личный контроль дело об убийстве школьника
Фитолабораторию для выращивания конопли в шкафу оборудовал житель ЗКО
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Ташкент собирает друзей
В копилке – все больше наград
Необходимо отказаться от излишних трат
В духе мудрых традиций

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]