Четверть века на службе Родине

В Алматы состоялось празднование 25-летия воинской части 3650, которая выполняет служебно-боевые задачи по охране и защите важных государственных объектов

Фото: пресс-служба РгК «Оңтүстік»Нацгвардии МВД РК

На торжественном мероприятии присутствовали представители регионального командования «Оңтүстік», которые передали поздравления от Главнокомандующего Национальной гвардией и руководства регионального командования. Юбилейными наградами были отмечены первые командиры и ветераны, внесшие значительный вклад в создание и развитие части. Лучшие военнослужащие, ветераны части, а также представители организаций, с которыми ведётся совместная работа, получили почетные награды и благодарственные письма.

Торжественное мероприятие открыл командир части полковник Айдос Шаяхметов, поздравив гостей и личный состав с праздником. В своей речи командир части рассказал об основных этапах 25-летнего боевого пути воинской части и пожелал успехов военнослужащим в их службе на благо Родины.

- Личный состав части с честью и достоинством выполняет возложенные на него задачи. Среди военнослужащих немало тех, кто выделяется своими выдающимися успехами. Искренне поздравляю сослуживцев с сегодняшним праздником и желаю сил и стойкости в службе, - подчеркнул полковник Айдос Шаяхметов.

Воинская часть 3650 была создана в декабре 1999 года. Однако её история уходит корнями в более ранний период. После обретения независимости Казахстаном в 1991 году встала задача охраны золотовалютного запаса страны. Для этого в Жамбылском районе Алматинской области была сформирована специальная комендатура, отвечавшая за защиту ценностей Национального банка Казахстана.

20 декабря 1999 года эта структура была официально преобразована в воинскую часть 3650. С момента своего основания часть обеспечивает охрану таких важных объектов, как Центр кассовых операций и хранения ценностей Национального банка, банкнотная фабрика и Институт ядерной физики.

В настоящее время воинской частью командует полковник Айдос Шаяхметов. Руководство уделяет особое внимание боевой готовности личного состава и поддержанию высокого морально-психологического духа. За все годы службы не было зафиксировано ни одного серьёзного замечания или жалобы в адрес охраны важных государственных объектов.

Праздничное мероприятие завершилось ярким выступлением творческих коллективов части, оставившим у зрителей приятные впечатления и поднявшим боевой дух участников.