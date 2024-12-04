Делегация Росгвардии посетила Национальную гвардию МВД Казахстана

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Сегодня в рамках достигнутых ранее договоренностей между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации прошла рабочая встреча Заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Бауржана Абжанова с делегацией Росгвардии, во главе с начальником Главного управления образования и науки генерал-майором Александром Медведевым

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки кадров для Национальной гвардии МВД РК в военных учебных заведениях Российской Федерации. В составе делегации также приняли участие Начальник Пермского военного института войск национальной гвардии РФ полковник Филипп Сиволапов и другие офицеры Росгвардии.

– Национальная гвардия МВД Республики Казахстан придает важное значение сотрудничеству с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, которая является одним из ключевых наших партнеров в сфере двустороннего военного сотрудничества.

Добрые и доверительные отношения между нашими странами, прежде всего, заложены главами двух стран. Подписанное в 2023 году Соглашение о сотрудничестве между нашими ведомствами, безусловно, придало новый импульс двусторонним отношениям и активизировало все направления.

Росгвардия является одним из основных партнеров, с которыми мы намерены тесно развивать взаимодействие и обмениваться взаимовыгодным опытом, – отметил, открывая встречу генерал-майор Бауржан Абжанов.

В своем выступлении Глава делегации Росгвардии генерал-майор Александр Медведев передал приветственные слова и теплые пожелания от Главнокомандующего войсками – Директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

– Наши отношения имеют давние исторические корни и уходят вглубь веков. На сегодняшний день они развиваются, причем очень динамично – только недавно делегация Казахстана посетила Пермский военный институт, а сейчас мы находимся на гостеприимной казахстанской земле.

В данном военном учебном заведении ведется подготовка специалистов кинологов и для нужд Национальной гвардии Республики Казахстан. В настоящий момент у нас четыре военных вуза, и вот буквально в октябре на базе Высшего политического училища в Санкт-Петербурге мы открыли Академию. Там открыты военно-политический и командно-артиллерийский факультеты, сказал генерал-майор Александр Медведев.

Символично, что 27 ноября с.г. с рабочим визитом в Астане пребывал Президент  Российской Федерации Владимир Путин, принявший участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

– Все озвученные предложения с казахстанской стороны мы готовы проработать и развивать в дальнейшем. Это и обучение на адъюнктуре и защита диссертаций, а также заключить со всеми нашими вузами соглашение, – резюмировал глава делегации.

Далее гости ознакомились служебно-боевой деятельностью Национальной гвардии РК, о котором в своем докладе озвучил начальник Управления развития и информационно-аналитической работы Национальной гвардии РК полковник Алем Тасмагамбетов.

В этот же день делегация Росгвардии посетила факультет Национальной гвардии МВД при Национальном университете обороны РК, где ознакомилась с его деятельностью, который готовит военные кадры по пяти специальностям.

Военные из России также посетили объекты столичной авиационной базы МВД – штаб, клуб, спортзал и библиотеку воинской части 3656. Для гостей была проведена экскурсия в музее истории и боевой славы воинской части, их ознакомили с условиями организации питания и нормами довольствия инженерно-технического и летного состава, продемонстрировали видеоролик об истории образования и служебно-боевой деятельности авиабазы.

Кроме того, запланировано посещение делегации Академии Национальной гвардии РК в городе Петропавловске.

Необходимо отметить, что с 1997 по настоящее время около 500 военнослужащих Национальной гвардии РК прошли обучение в высших военных учебных заведениях Российской Федерации, в том числе в учебных заведениях Росгвардии 47 военнослужащих.

На регулярной основе проводятся международные мероприятия в научной сфере, профессорско-преподавательский состав ведомственных учебных заведений принимают активное участие в конференциях и семинарах, а также научные труды ученых двух ведомств публикуются в периодических печатных изданиях двух стран.

#Казахстан #Россия #МВД #Нацгвардия #РосГвардия

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