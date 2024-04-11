Депутаты остаются в пострадавших от паводков регионах до полной стабилизации ситуации

Статьи
68
Айман Аманжолова
[email protected]

Большая вода продолжает прибывать в населённые пункты в северных и западных регионах страны. Депутаты Мажилиса остаются на местах для контроля ситуации. Они помогают с организацией противопаводковых работ, а также разъясняют меры государственной поддержки жителям, пострадавшим от наводнения

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Депутат Екатерина Смышляева находится в Костанайской области. Здесь она провела встречи с представителями ведомственных структур и жителями сёл Алтынсарино и Мичурино Костанайского района, которые пострадали от паводков. В Алтынсарино затоплен 141 дом, в Мичурино – 34 дома.

«На данный момент самое главное – обеспечить безопасность людей, максимально снизить материальные потери граждан. Мы будем работать вместе с районным акиматом, чтобы члены комиссии оценили состояние домов. Пока ситуация полностью не стабилизируется, мы будем находиться на месте и держать ситуацию под контролем», – отметила Екатерина Смышляева.

Она также разъяснила жителям меры господдержки, доступные для пострадавших, подробно рассказала о процедурах получения финансовой помощи, компенсаций и других. На встрече была организована выдача гуманитарной помощи: продуктовых наборов, одежды и предметов первой необходимости.

Мажилисмены Казыбек Алишев, Аманжол Әлтай и Аскар Садыков продолжают работать в Актюбинской области. Они встретились с жителями Уилского района, который больше всего пострадал от паводков. Сейчас затопленный участок дороги, ведущей к селу Уил, отремонтирован, по нему началось движение. Депутаты обсудили с местными исполнительными органами меры по ускорению восстановления моста.

В свою очередь люди беспокоятся о жилье. В настоящее время для жителей, чьи дома были затоплены, установлены военные палатки, а из районного бюджета выделены средства на строительство деревянных домов.

Депутаты Айна Мусралимова, Гаухар Танашева и Даулет Мукаев посетили несколько районов Акмолинской области. В городе Атбасаре уровень реки Жабай превысил критическую отметку и составляет 4,5 метра. Проводятся работы по укреплению и возведению дополнительных земляных валов. Задействованы силы и средства акиматов, ДЧС Акмолинской и Жамбылской областей, курсанты, военнослужащие и волонтёры. На сегодня эвакуированы 123 человека.

В Есильском районе образовалась угроза подтопления населённых пунктов из-за подпора воды в реке Есиль и разлива её притока – реки Кызыл Су. В этой связи за минувшие сутки спасатели эвакуировали 461 человека из сёл Ленинское, Игилик и Свободное. На данный момент противопаводковые мероприятия продолжаются.

С готовностью областного центра Северо-Казахстанской области к противостоянию стихии ознакомились мажилисмены Еркебулан Мамбетов, Дмитрий Колода и Бакытжан Базарбек. В Петропавловске на этой неделе ожидается пик паводка. Вода движется в город со стороны Сергеевского гидроузла, по пути затронув ряд сёл, в числе которых Покровка и Новоникольское.

«Главная задача – безопасность. Я видел, что население, акимы сельских округов не воспринимали всё всерьёз. А это огромный уровень воды. Есть у людей недоверие касательно компенсации за имущество. Поэтому мы здесь, мы даём разъяснение, что выплаты по последствиям паводка будут всем пострадавшим. Мы будем работать над этим», – подчеркнул Еркебулан Мамбетов.

Сейчас полным ходом идут работы по укреплению дамбы в микрорайоне Подгора. В посёлке Заречный силами сотрудников полиции и ДЧС проводится эвакуация жителей из зоны подтопления, однако 47 человек отказываются покидать дома. Депутаты провели с ними разъяснительные беседы. В этот же день они ознакомились с обстановкой на Петропавловском гидроузле и посетили дамбу в посёлке Кожевенный.

В регионе также работает депутат Азат Перуашев. Сегодня он осмотрел восточный берег реки Ишим, где в течение ближайших часов прогнозируется подъём уровня воды. Мажилисмен также встретился с жителями села Тепличное, передал резиновые лодки и комбинезоны для спасательных работ. В планах – другие населённые пункты, которые находятся в зоне подтопления.

#мажилис #казахстан #регионы #паводки #весна #депутат #акимат #помощь #снег

Популярное

Все
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией
Вторая волна паводка, ожидаемая в Акмолинской области, уже заявила о себе
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Восстановительные работы начались в области Абай
Вода перекрывает автодороги республиканского значения
Мобилизованы все ресурсы
В Балхаше бизнесу предложат землю под строительство новых зон отдыха
Газета без почтальона – как рыбак без удочки
Гуманитарные грузы при помощи волонтеров доставляются в регионы
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Закон Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию «Таз…
Когда университет слышит производство
Уже 40 тысяч жителей Жетысу присоединились к акции «Таза өл…
В Приаралье началась экологическая кампания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]