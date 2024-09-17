Действенность военно-патриотического воспитания – в объединении усилий госорганов и общественности

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Участники заседания затронули вопросы совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, деятельности по повышению привлекательности воинской службы и социальной защиты ветеранов.

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев подчеркнул важность сотрудничества государственных органов и ветеранской общественности в работе по формированию положительного имиджа Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

– Воспитанию патриотизма мы отводим особое место. Министерством обороны приняты действенные и практические меры в этом направлении. В тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, ветеранскими организациями, культурными центрами мы проводим различные мероприятия военно-патриотической направленности, – отметил он.

Вопросы формирования среди наших юных граждан нового казахстанского патриотизма в государстве поставлены на уровень стратегического приоритета. Так, по поручению президента страны 24 ноября прошлого года постановлением правительства РК была утверждена Концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года. В ней определены меры по совершенствованию форм и методов работы, повышению уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов в этой области, развитию материальной базы и информационного обеспечения деятельности по военно-патриотическому воспитанию.

Министерством обороны ежегодно проводятся общественно значимые мероприятия и акции: «Айбынды әскер», конкурс среди военных специалистов «Әскер тарланы», фестивали солдатской – «Сарбаз сахнасы» и военно-патриотической песни «Жассарбаз».

На сегодняшний день в стране функционируют более 8 тыс. военно-патриотических клубов, классов «Жассарбаз», а также кружков «Смарт сарбаз». В них задействовано более 280 тыс. воспитанников военно-патриотического движения, а это примерно 7,2% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений.

В своем докладе председатель Ассоциации Qazaqstan ardagerleri Бахытбек Смагул отметил роль общественных объединений в воспитании казахстанского патриотизма и формировании у молодежи готовности к защите Отечества.

Своим видением по улучшению имиджа Вооруженных сил, пропаганде воинской службы поделились член Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник запаса Гани Артыков и заместитель председателя Ассоциации Qazaqstan ardagerleri, заместитель главного редактора газеты «Астана Ақшамы» Галым Кожабеков.

О новых подходах в совершенствовании военно-патриотического воспитания школьников на совещании рассказал заместитель министра просвещения Еділ Оспан. Выступление заместителя министра труда и социальной защиты населения Олжаса Анафина было посвящено вопросам социальной защиты ветеранов боевых действий на территории других государств.

В завершение мероприятия за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев вручил ряду ветеранов благодарственные письма от имени министра обороны.