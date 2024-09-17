Действенность военно-патриотического воспитания – в объединении усилий госорганов и общественности

Статьи
15

В Минобороны состоялась встреча представителей центральных государственных органов с руководителями общественных объединений ветеранов страны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Участники заседания затронули вопросы совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, деятельности по повышению привлекательности воинской службы и социальной защиты ветеранов.

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев подчеркнул важность сотрудничества государственных органов и ветеранской общественности в работе по формированию положительного имиджа Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

– Воспитанию патриотизма мы отводим особое место. Министерством обороны приняты действенные и практические меры в этом направлении. В тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, ветеранскими организациями, культурными центрами мы проводим различные мероприятия военно-патриотической направленности, – отметил он.

Вопросы формирования среди наших юных граждан нового казахстанского патриотизма в государстве поставлены на уровень стратегического приоритета. Так, по поручению президента страны 24 ноября прошлого года постановлением правительства РК была утверждена Концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года. В ней определены меры по совершенствованию форм и методов работы, повышению уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов в этой области, развитию материальной базы и информационного обеспечения деятельности по военно-патриотическому воспитанию.

Министерством обороны ежегодно проводятся общественно значимые мероприятия и акции: «Айбынды әскер», конкурс среди военных специалистов «Әскер тарланы», фестивали солдатской – «Сарбаз сахнасы» и военно-патриотической песни «Жассарбаз».

На сегодняшний день в стране функционируют более 8 тыс. военно-патриотических клубов, классов «Жассарбаз», а также кружков «Смарт сарбаз». В них задействовано более 280 тыс. воспитанников военно-патриотического движения, а это примерно 7,2% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений.

В своем докладе председатель Ассоциации Qazaqstan ardagerleri Бахытбек Смагул отметил роль общественных объединений в воспитании казахстанского патриотизма и формировании у молодежи готовности к защите Отечества.

Своим видением по улучшению имиджа Вооруженных сил, пропаганде воинской службы поделились член Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник запаса Гани Артыков и заместитель председателя Ассоциации Qazaqstan ardagerleri, заместитель главного редактора газеты «Астана Ақшамы» Галым Кожабеков.

О новых подходах в совершенствовании военно-патриотического воспитания школьников на совещании рассказал заместитель министра просвещения Еділ Оспан. Выступление заместителя министра труда и социальной защиты населения Олжаса Анафина было посвящено вопросам социальной защиты ветеранов боевых действий на территории других государств.

В завершение мероприятия за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев вручил ряду ветеранов благодарственные письма от имени министра обороны.

#казахстан #МО

Популярное

Все
Либо атом, либо веерные отключения
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
В чемпионате страны установилось двоевластие
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Современные технологии помогут увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Покупал доверие за две тысячи тенге
Немеркнущий свет классики
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
К новым достижениям через реформы в образовании
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Заседание Ассоциации НИИ и центров археологии тюркского мир…
Казахстанские миротворцы на Голанских высотах: полгода безу…
Министр обороны подчеркнул заслуги Сата Токпакбаева перед В…
Казахстан – Германия: вывести многогранное сотрудничество н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]