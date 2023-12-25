«Динамо» – сила! Свежий выпуск 25 декабря 2023 г. 0:00 0 Гульайм Макаткызы В старейшем республиканском спортивном обществе подвели итоги уходящего года. фото автора Как отметил первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Аскар Омаркулов, поводом для данной встречи стали не только успешные выступления спортсменов на международной арене, но и полученные ими лицензии на предстоящие Олимпийские игры в Париже. И есть чем гордиться! «Динамо», как и ранее, остался верен своим традициям. Из 17 путевок, которые имеются у атлетов страны на данный момент, больше половины завоевали именно спортсмены этого общества. Один из них – борец вольного стиля Азамат Даулетбеков, выступающий в весе до 86 кг, – стал бронзовым призером чемпионата мира в Сербии и завоевал путевку на Олимпиаду-2024. Вместе с Азаматом на пьедестал поднимался и другой палуан, переписавший историю вольной борьбы Казахстана. Воин Национальной гвардии Ризабек Айтмухан стал нашим первым чемпионом мира. Жаль только, что весовая категория до 92 кг, в которой он выступал, не является олимпийской. Однако Ризабек решил, что непременно поедет на главные старты четырехлетия во Францию, чтобы осуществить свою мечту. Для этого ему пришлось перейти в другую весовую категорию – до 97 кг. Кстати, многие средства массовой информации назвали Ризабека Айтмухана лучшим спортсменом года. На прошедших в Китае Азиатских играх пополнили копилку сборной РК путевками на олимпиаду еще несколько динамовских атлетов. Двое из них гребцы – Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров, которые в «двойке» на байдарках и каноэ были сильнейшими на дистанции 500 м. Там же удачно выступили и дзюдоисты. Абиба Абужакынова (до 48 кг) стала второй, а Магжан Шамшадин (до 60 кг) завоевал бронзовую награду Азиады. Сегодня они участвуют в международных соревнованиях, набирают рейтинговые очки в своих весовых категориях и близки к тому, чтобы тоже отобраться на главные старты четырехлетия. Среди спортсменов, которых чествовали в «Динамо», есть и те, кто обеспечил себе поездку в столицу Франции в 2024 году, выступая на чемпионатах Азии. Совсем недавно такого права добились стрелки Константин Малиновский и Арина Алтухова. Есть лицензии у гимнаста Милада Карими и лучника Ильфата Абдуллина. Все они отмечены ценными подарками. Некоторым вручены медали «Почетный динамовец». Их, кстати, удостоились и журналисты, в числе которых – Алим Анапьянов, Александр Трофимов и Азиз Тастаев. За спортивные успехи своих представителей специальным шевроном Министерства внутренних дел РК награждены федерации по видам борьбы, фехтования, дзюдо и бильярдного спорта. С напутственными словами к атлетам и словами благодарности в адрес динамовской организации обратились олимпийские чемпионы Сергей Котенко, Ермахан Ибраимов, Дмитрий Баландин, призеры главных стартов четырехлетия Виктор Демьяненко и Асхат Житкеев. На чествовании присутствовали также генералы МВД О. К. Болсамбеков, А. Ж. Шпекбаев, А. М. Сайтбеков, Б. С. Абжанов и другие почетные гости. #Спорт #Динамо #итоги года