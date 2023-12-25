«Динамо» – сила!

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Гульайм Макаткызы

В старейшем республиканском спортивном обществе подвели итоги уходящего года.

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Как отметил первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Аскар Омаркулов, поводом для данной встречи стали не только успешные выступления спортсменов на меж­дународной арене, но и полученные ими лицензии на предстоящие Олимпийские игры в Париже. И есть чем гордиться! «Динамо», как и ранее, остался верен своим традициям. Из 17 путевок, которые имеются у атлетов страны на данный момент, больше половины завоевали именно спортсмены этого общества. Один из них – борец вольного стиля Азамат Даулетбеков, выступающий в весе до 86 кг, – стал бронзовым призером чемпионата мира в Сербии и завоевал путевку на Олимпиаду-2024.

Вместе с Азаматом на пьедестал поднимался и другой палуан, переписавший историю вольной борьбы Казахстана. Воин Национальной гвардии Ризабек Айтмухан стал нашим первым чемпионом мира. Жаль только, что весовая категория до 92 кг, в которой он выступал, не является олимпийской. Однако Ризабек решил, что непременно поедет на главные старты четырехлетия во Францию, чтобы осуществить свою мечту. Для этого ему пришлось перейти в другую весовую категорию – до 97 кг. Кстати, многие средства массовой информации назвали Ризабека Айтмухана лучшим спорт­сменом года.

На прошедших в Китае Азиатских играх пополнили копилку сборной РК путевками на олимпиаду еще нес­колько динамовских атлетов. Двое из них гребцы – Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров, которые в «двойке» на байдарках и каноэ были сильнейшими на дистанции 500 м.

Там же удачно выступили и дзюдоисты. Абиба Абужакынова (до 48 кг) стала второй, а Магжан Шамшадин (до 60 кг) завоевал бронзовую награду Азиады. Сегодня они участвуют в международных соревнованиях, набирают рейтинговые очки в своих весовых категориях и близки к тому, чтобы тоже отобраться на главные старты четырехлетия.

Среди спортсменов, которых чест­вовали в «Динамо», есть и те, кто обеспечил себе поездку в столицу Франции в 2024 году, выступая на чемпионатах Азии. Совсем недавно такого права добились стрелки Константин Малиновский и Арина Алтухова. Есть лицензии у гимнаста Милада Карими и лучника Ильфата Абдуллина. Все они отмечены ценными подарками. Некоторым вручены медали «Почетный динамовец». Их, кстати, удостоились и журналисты, в числе которых – Алим Анапьянов, Александр Трофимов и Азиз Тастаев. За спортивные успехи своих представителей специальным шевроном Министерства внутренних дел РК награждены федерации по видам борьбы, фехтования, дзюдо и бильярдного спорта.

С напутственными словами к атлетам и словами благодарности в адрес динамовской организации обратились олимпийские чемпионы Сергей Котенко, Ермахан Ибраимов, Дмитрий Баландин, призеры главных стартов четырехлетия Виктор Демьяненко и Асхат Житкеев. На чествовании присутствовали также генералы МВД О. К. Болсамбеков, А. Ж. Шпекбаев, А. М. Сайтбеков, Б. С. Абжанов и другие почетные гости.

#Спорт #Динамо #итоги года

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