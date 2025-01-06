Диназат Касымова: инфраструктурные проекты – ключевой элемент успешных реформ

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Будущие исследования в области государственной политики должны интегрировать реформы, вызовы и практическое применение для достижения успеха в реализации стратегических задач

Такое мнение выразила доцент Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, кандидат технических наук Диназат Касымова, комментируя недавнее интервью Президента страны газете Anatili.

«В своём интервью Глава государства затронул важнейшие вопросы, касающиеся реформ, направленных на повышение качества жизни граждан. Особое внимание было уделено Национальному инфраструктурному плану до 2029 года, в рамках которого запланировано множество крупных проектов. Среди них – модернизация транзитно-транспортной инфраструктуры, увеличение пропускной способности транспортных маршрутов, повышение скорости контейнерных поездов, строительство новых железнодорожных линий и обновление вагонного парка. Кроме того, в интервью были озвучены планы по строительству магистральных газопроводов, развитию машиностроения и жилищного строительства, а также улучшению доступности жилья. Не обошли стороной и социальную инфраструктуру, включая строительство медицинских объектов в сельских районах», – сказала доцент.

Ученая также выразила свое мнение о модернизации инфраструктуры и научных исследованиях.

«Тематика модернизации инфраструктуры привлекает всё больше внимания, что находит отражение и в научных исследованиях. В последние годы исследовательская деятельность фокусируется на улучшении качества транспортных перевозок через эффективное использование имеющегося потенциала страны и создании платформ для оптимизации транспортных потоков. Это направление стало одним из ключевых в ряде магистерских работ обучающихся Академии государственного управления. Кроме того, работы по управлению инновационным развитием в обрабатывающей промышленности, совершенствованию транспортно-логистических систем, увеличению объёмов грузоперевозок, а также разработке стратегий развития газовой отрасли стали актуальными в свете реализации государственных реформ. Также важным аспектом является совершенствование кадрового обеспечения сельского здравоохранения, что напрямую связано с улучшением социальной инфраструктуры», – отметила Диназат Каирбаевна.

По словам доцента Касымовой, вектор будущих исследований должен учитывать динамику реформ и современные вызовы, чтобы обеспечить успешную связь между образовательными и практическими задачами. Это позволит не только научно обосновать реформы, но и активно способствовать решению приоритетных задач государственной политики.

«Исследования, направленные на решение проблем в инфраструктуре и социальной сфере, будут способствовать развитию страны и улучшению жизни граждан. Важно, чтобы результаты научной деятельности стали конкретными предложениями, которые помогут эффективно реализовывать стратегические планы», – сказала профессор Академии государственного управления.

#Казахстан #мнение #доцент

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