Дожди со снегом и заморозками ожидаются в Казахстане 8-10 апреля
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По республике ожидается усиление ветра, туман.
РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 8-10 апреля, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди, на севере, западе и востоке республики - осадки (дождь, снег).
9 апреля на юго-западе прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег), 10 апреля на юге временами сильные дожди.
По республике ожидается усиление ветра, туман; в южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой; на севере, востоке и в центре – гололед.
На западе и юго-востоке страны ночью ожидаются заморозки 3 градуса.