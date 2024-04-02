Древний и средневековый Казахстан – центр сосуществования традиционных и мировых религий

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Галия Шимырбаева

Здесь жили зороастрийцы, манихеи, буддисты, мусульмане и христиане

Археологи нашли немало свидетельств тому, что население, проживавшее в те времена на территории нашей страны, отличалось высокой степенью толерантности. Кочевники и оседлые земледельцы – саки, усуни, древние тюрки, тюргеши, карлуки, кимаки, кипчаки, кангары, огузы, бывшие предками казахов, верили в различных богов, совершали обряды в честь Солнца, Луны, огня, животных и растений, наделяя их божественной силой и космической энергией. В средневековых городах Талхире (нынешний Талгар), Каялыке (село Койлык Алматинской области), Алматы, Таразе, Отраре, Испиджабе (Сайрам) жили люди разных конфессий – зороастрийцы, манихеи, буддисты, мусульмане и христиане.

По словам известного археолога, академика Карла Байпакова (1940–2018), по трассам Великого шелкового пути различные миссионеры несли свою веру в заморские страны. Так, в цитадели города Кулана (сейчас – село Кулан Жамбылской области) раскопано богато украшенное резьбой манихейское святилище (манихейство – религиозное учение, возникшее в III веке на территории современного Ирака). Из Индии через Среднюю Азию и Восточный Туркестан пришел буддизм, из Сирии, Ирана и Аравии – христианство, а затем ислам. Все они взаимодействовали с местными традиционными религиями – тенгрианством и шаманизмом.

Проникновение буддизма из Индии в Китай, по мнению Карла Байпакова, шло через Среднюю Азию. Этот процесс начался с середины I в. до н. э. О сильном влиянии буддизма, которое испытывали тюрки в VI веке, свидетельствует китайский паломник Сюань Цзянь: он пишет о благожелательном отношении к этой религии западных тюрков. Другие источники указывают, что в первой половине VII века некоторые правители западных тюрков становились буддистами или покровителями буддизма. Сегодня в долине реки Чу полностью раскопаны остатки двух буддийских храмов на городищах Ак-Бешим и Красная речка, датированные концом IX века.

В первой половине V века в Восточной Римской империи (Сирия) возникла секта приверженцев священника Нестория, который считал, что Пречистую Деву Марию следовало называть не Богородицей, а Христородицей, так как у Бога не могло быть матери. Его учение в 431 году было осуждено Эфесским собором, и начались жестокие гонения на несториан. Сторонники опального священника, бежав из Византии, организовали в Персии школу, которая сплотила вокруг себя религиозную оппозицию. А богатые сирийские купцы и ремесленники, лишившись рынка сбыта своих товаров в Константинополе, двинулись на Восток. В VII-VIII веках несторианство получило широкое распространение в городах Южного Казахстана и Жетысу: появились христианские церкви, где осуществлялся обряд крещения.

При раскопках некрополей семиреченских городов Джамуката и Невакета также обнаружены свидетельства широкого распространения здесь христианской веры. Одно из них – захоронения ее последователей с серебряными и бронзовыми носильными крестами.

Среди жителей казахстанских средневековых городов были представители еще одной мировой религии – зороастризма, возникшего в VII-VI вв. до н. э. на территории древнего Ирана и Средней Азии. Для его обрядовой практики характерно почитание воды, огня, земли, воздуха. Эти элементы зороастризма можно проследить в Средней Азии, сырдарьинских городах и Семиречье по остаткам башнеподобных сооружений, которые можно связывать с башнями огня. Однако в Средней Азии и Казахстане получил распространение особый вариант зороастризма, отличный от канонического: он тесно переплетался с местными языческими культами – барана, лошади, верблюда.

Источники, повествующие о событиях конца VIII – IX веков, свидетельствуют об исламизации населения Южного Казахстана. В 840 году правитель государства саманидов Нух ибн Асад подчинил себе Испиджаб (Сайрам). В 859-м его брат Ахмед ибн Асад совершил поход на Шавгар (средневековый город в районе нынешнего Туркестана). Карлуки, захватившие в 766 году политическое господство в Семиречье и на юге Казахстана, подверглись наибольшему влиянию мусульманской культуры.

В начале Х века ислам принял родоначальник династии караханидов (Караханидское государство существовало в Средней Азии и Казахстане в Х-ХI веках) Сатук, а его сын Богра-хан Харун Муса в 960 году объявил ислам государственной религией. Постепенно новая религия распространилась и в среде кочевников – кыпчаков и огузов.

Археологические раскопки памятников IX – начала XIII веков свидетельствуют о формировании городской мусульманской культуры на юге Казахстана. В Таразе и Мерке христианские церкви стали превращать в мечети. По мере роста населения, исповедующего ислам, в городах стали строиться соборные мечети. К Х-XI векам относится постройка мечети в одном из крупнейших городов Семиречья – Баласагуне (столица караханидов). Само здание мечети не сохранилось, однако минарет возвышается на развалинах города до сих пор.

В столице Отрарского оазиса – Кедере – была построена соборная мечеть, в которой мог вести проповеди учитель Ходжи Ахмета Ясауи Арслан Баб. В XI–XII веках на некрополях появляются монументальные мемориальные сооружения. Наиболее ранняя группа мусульманских мавзолеев открыта на Буранин­ском городище, что в Семиречье. Два мавзолея сохранились вблизи села Головачевка (ныне село Айша-биби под Таразом). Один из них – Бабаджи-хатун, второй – Айша-биби. Они характеризуются богатым оформлением плоскостей стен с использованием неполивных изразцов с растительным и геометрическим орнаментом.

Торговые дороги, которые шли из Европы в Азию и в обратном направлении, пересекали средневековый Казахстан. Они проходили через степи, переваливали через горы, спускались в плодородные долины. Шелковый путь, оставаясь главной торговой артерией, был для многих стран и народов одновременно дорогой сотрудничества, взаимопроникновения и обогащения разных культур. Толерантность, сближение религий и культур были характерны для городов Южного Казахстана и Жетысу. Оседлые горожане и кочевые племена смогли понять друг друга и создать самобытную культуру.

#казахстан #культура #история #археология #религии

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