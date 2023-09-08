Друзья не забыли бойца…

Это известная не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве личность. Виктор Абгольц начинал свой спортивный путь в карагандинском «Шахтере». Затем перешел в главную команду республики – «Кайрат». В составе алматинской дружины провел 132 матча. Из них 95 сыграл в Высшей лиге СССР. Является автором 31 гола во всех турнирах. Это четвертый результат среди кайратовцев советского периода. Ему принадлежат и два хет-трика. По три мяча в одной игре Виктор забивал в сезоне 1968 года в ворота кировабадского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Кстати, в истории выступления «Кайрата» в Высшей лиге еще один двойной хет-трик принадлежит Анатолию Ионкину.

Между собой друзья называли Виктора «рыжим бойцом» за настырность и неуступчивость. В атаке он действовал всегда остро и опасно. «Его нацеленность на ворота, – рассказывал как-то Тимур Сегизбаев, – заставляла оборону соперников работать в поте лица. Абгольц своими дриблингами просто разрывал защиту и частенько праздновал успех».

После завершения спортивной карьеры Виктор Алек­сеевич Абгольц стал футбольным арбитром. В качестве судьи на поле с 1982 по 1987 год провел 51 матч в Высшей лиге СССР. Слыл принципиальным арбитром, которого уважали не только коллеги, но и спортсмены. Долгое время трудился во благо игры номер один в федерации. В последние годы курировал пляжный футбол, и его смело можно отнести к родоначальникам развития этой дисциплины в республике. Не случайно друзья во главе с Валерием Еременко решили организовать ветеранский турнир именно по пляжному футболу.

Спортивный клуб «Иорданиди», где прошли соревнования «пляжников», сделал все, чтобы команды и гости чувствовали себя как дома. Каждый матч проходил в упорной борьбе. Об этом говорят и счета на табло. Они в основном завершались с разницей в один-два мяча. К концу соревнований организаторы определили победителя по дополнительным показателям, так как два коллектива набрали одинаковое количество очков. Только за счет победы в очной встрече первое место заняла коман­да «Ардагер» из Илийского района Алматинской области. На втором месте «Шанырак» из самого крупного мегаполиса страны. Бронзовые медали завоевали сотрудники национального телеканала «Казахстан».

Определены и лучшие по номинациям. Специальных призов в виде «золотого» мяча от федерации футбола РК удостоились лучший вратарь Нысанбек Ерманов из «Шанырака», лучший защитник из этой же команды Галым Ермаханов. Лучшим нападающим стал Досан Жотабаев (телеканал «Казахстан»), а самым полезным игроком турнира признан Айдын Кудайберген из «Ардагера». Кроме них ряд любителей пляжного футбола награжден ценными подарками. Это Жантели Муки («Сарыжар»), Меирхан Аширимбетов, Азиз Тастаев (оба – телеканал «Казахстан») и Руслан Иминов («Ардагер»). Награждение проводили супруга Виктора Алексеевича Тамара Акимова, а также представитель Федерации футбола РК Игорь Утробин и Александр Жуйков – те, кто непосредственно играл на поле с Абгольцем в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия в составе «Кайрата».

После награждения слово взял известный в прошлом форвард казахстанских команд Игорь Утробин:

– Это первый турнир в честь легенды нашего футбола. Мы рады, что он получился боевым и конкурентным. Каждая из команд проявила характер и мастерство. Главное – все получили огромное удовольствие. Спасибо организаторам, спасибо руководству этого спортивного комплекса. Думаю, данные соревнования должны стать традиционными. Ведь Виктор Абгольц – это олицетворение не только советской эпохи, но и времен нашей независимос­ти. И его роль в становлении казахстанского футбола велика, – отметил он.

– Цифры говорят сами за себя. Выступая за два казахстанских клуба – «Кайрат» и карагандинский «Шахтер», Виктор Алек­сеевич Абгольц в общей сложности провел 359 матчей, в которых забил 117 голов. Это очень хороший показатель для любого нападающего. О его любви к игре номер один можно слагать песни. Абгольц связал свою судьбу с самой популярной игрой навсегда. И об этом бомбардир никогда не пожалел. Верю, что сегодняшнее мероприятие в честь легендарной личности найдет продолжение и в будущем, – в свою очередь подчеркнул Игорь Рыжков, известный футбольный статист.

…Когда разъезжались домой, немногословный Александр Жуйков сказал: «Дай бог нам приехать сюда еще раз и провести международный турнир памяти Виктора Абгольца. Он этого заслуживает».