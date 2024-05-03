Джигитам из Жамбылской области не было равных на XXIII чемпионате страны по кокпару

В этот раз в масштабных состязаниях приняли участие сборные команды Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркес­танской областей, Астаны, Шымкента, областей Абай, Жетысу и Улытау, а также Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Министерства обороны РК.

На первоначальном этапе коман­ды были разделены на четыре группы и соревновались между собой по круговой системе, проведя по три игры. По их итогам в полуфинал вышли всадники из Костанайской, Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей.

Стоит отметить, что во время однодневного перерыва состоялся первый и уникальный чемпионат Республики Казахстан по выявлению самой боевой лошади среди принимавших участие в кокпаре. И здесь не было равных тулпару из Шымкента по кличке Жебе, на котором высту­пает Елдар Жарылкап, завоевавший приз в размере одного миллиона тенге.

Но вернемся к основному чемпионату. В первом полуфинальном поединке джигиты из Алматинской области оказались сильнее костанайской команды, победив со счетом 4:1, в другом жамбылцы из команды «Әулие ата» разгромили туркестанцев из «Турана» со счетом 9:2.

И вот настал долгожданный день финала. Перед главным пое­динком в матче за третье место сошлись дружины из Костанайской и Туркестанской областей. В невероятном по накалу поединке сильнее оказались южане, которые победили северян с разницей лишь в одно очко – 7:6. Первые получили приз в размере трех миллионов тенге, а вторые – полтора миллиона.

Ну и, наконец, в борьбе за первое место в поединке, длившемся 40 минут, команда из Жамбылской области прогнозируемо одолела всадников из Алматинской области со счетом 7:1. Лучшим игроком финальной игры был приз­нан Курманбек Турганбек, заработавший сразу три важных очка. Коман­да «Әулие ата» стала 14-кратным чемпионом страны и получила семь миллио­нов тенге призовых, а ее соперники – пять миллионов.

– Команда Алматинской области показала очень хорошую подготовку. У них выносливые лошади и сильные спортсмены. В команде играют и основные члены национальной сборной. Нам тоже было нелегко играть, – отметил после финала член команды «Әулие ата» Есжан Курманбай.

– Чемпионат страны прошел на высоком уровне. Судейский состав был специально сформирован, и к его работе не было больших претензий А если все же возникали вопросы, то теперь можно было пересмотреть спорные моменты благодаря внедрению новых технических решений. Это означает, что в развитии национального спорта есть большой прогресс, – отметил главный судья соревнований Гани Ахметбаев.

– Считаю, что чемпионат, который для нас является поистине национальным спортивным праздником, прошел успешно. В этот раз мы установили неплохой призовой фонд размером в 20 миллионов теге. Также включили номинации «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший игрок» и вручили им по 200 000 тенге. Также усилили судейский состав. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд, ну а с победой я поздравляю сборную Жамбылской области, – сказал президент Федерации кокпара РК Бауыржан Исабаев.

Призы вручал не только глава федерации, но и вице-президент Ассоциации национальных видов спорта РК Тастанбек Есентаев, директор Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулет Сабитов, специально прибывшие на это меро­приятие.