Экономика Казахстана продолжает расти

Премьер обозначил необходимость усилить финансовую дисциплину, так как у ряда администраторов бюджетных программ наблюдается неосвоение средств.

Коллаж: Kazpravda.kz

Итоги развития Казахстана и исполнения республиканского бюджета за январь-май текущего года рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период экономика республики выросла на 4,5%.

Как отметил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, за 5 месяцев в госбюджет поступило более 8 трлн тенге доходов, план исполнен на 103%. В том числе республиканский бюджет пополнился на 5,4 трлн тенге (93,8%), местные бюджеты – 2,6 трлн тенге (128,9%). Планы по доходам перевыполнены почти во всех регионах. Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,5%, республиканского – на 98,8%, местных бюджетов – на 98,9%.

Премьер-министр подчеркнул, что по итогам пяти месяцев основной вклад в рост экономики республики вносят отрасли обрабатывающей промышленности. В частности, уверенная динамика наблюдается в машиностроении – 32%, в том числе автомобилестроении – 41%, а также в легкой промышленности – 31%.

В целом за отчетный период по всем основным макропоказателям отмечается рост в области Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Улытау и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской и Алматинской областях.

Как отметил глава Правительства, международные финансовые институты снизили прогнозы роста мировой экономики почти в 2 раза.

«Однако, несмотря на внешние факторы, нам необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить наращивание темпов экономического роста. Надо максимально сконцентрироваться на качественном развитии базовых отраслей, принять действенные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов, создания качественных рабочих мест», — сказал Алихан Смаилов.

При этом премьер обозначил необходимость усилить финансовую дисциплину, так как у ряда администраторов бюджетных программ наблюдается неосвоение средств. В этой связи нужно обеспечить строгое соблюдение бюджетных параметров и эффективное распределение средств для достижения наибольшего социально-экономического эффекта.

«На контроле должно быть исполнение запланированных инвестиционных мероприятий по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Все запланированные показатели социально-экономического развития должны быть достигнуты», — заключил Смаилов.

Стоит отметить, что месяц назад, на заседании Правительства, которое прошло 16 мая, был отмечен рост экономики страны на 5 процентов.