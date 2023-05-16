На 5% выросла экономика Казахстана с начала года

Правительство, Экономика
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По итогам 4-х месяцев наилучшие показатели отмечаются в Абайской, Жетысуской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы.

Коллаж: Kazpravda.kz

На заседании Правительства рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-апрель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что по итогам 4-х месяцев экономика страны демонстрирует хороший темп роста.

«Объем ВВП увеличился на 5% к соответствующему периоду прошлого года. Наблюдается положительная динамика в базовых отраслях экономики. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,1%», - сказал Алихан Смаилов.

Уверенный динамичный рост также отмечается в машиностроении – 36%, в том числе производстве локомотивов и вагонов – 64% и автомобилестроении – 41%, легкой промышленности – 35%, включая производство текстиля – 55%, одежды – 8% и кожаной продукции – 2%, а также строительной отрасли – свыше 15%.

Выпуск продуктов питания и минеральной продукции увеличился на 8%, производство электроэнергии – на 6%. Фармацевтика и сельское хозяйство выросли на 4%, нефтепереработка – на 3%, горнодобывающая промышленность – на 2%. Сектор услуг показал динамику в 5% за счет роста в торговле, сферах информации, связи и транспорта.

«Стабильная инвестиционная активность, в том числе в несырьевые секторы, является ключевым фактором ускоренного развития экономики. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи превысил 18%», - подчеркнул премьер.

В целом по итогам 4-х месяцев наилучшие показатели отмечаются в Абайской, Жетысуской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Менее активная динамика наблюдаются в Атырауской и Актюбинской областях.

#экономика #развитие #заседание #ВВП #рост

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