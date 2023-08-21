Эксперт рассказал, как вербуют радикальные религиозные организации

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Исторически сложилось так, что для казахстанского общества традиционными религиями, исповедуемыми большинством населения, являются ислам суннитского направления ханафитского мазхаба и христианство православного толка. И хотя Казахстан – светская страна, государство не только не препятствует своим гражданам в отправлении тех или иных духовных обрядов, но и оставляет за каждым членом общества право свободного выбора его религиозных предпочтений. Если, конечно, всё это не противоречит соответствующему законодательству страны.

На этом фоне деятельность последователей псевдосалафизма, пытающихся навязать свои религиозные представления всем гражданам Казахстана и пропагандирующим ненависть к иноверцам и атеистам, представляет реальную угрозу межконфессиональному и межнациональному единству, сформировавшемуся в стране, стабильности нашего общества.

В результате приверженцы псевдосалафизма отказываются от «немусульманских» традиций и обычаев, одежды и украшений, оставляют работу в государственных учреждениях и предприятиях. Так они все больше и больше изолируются, развивая на свой радикальный лад идею того что «дружба с верующими (при этом «верующими» они признают только самих себя) и непричастность к «кафирскому» образу жизни.

Усиливается эта искусственная маргинализация за счет второй стадии, когда псевдосалафиты признают мусульманами только тех, кто читает намаз. В результате они перестают употреблять мясо животного, купленного на рынке или которое зарезали их родители, родственники, соседи, поскольку, по их мнению, они не являются мусульманами, так как не практикуют ислам в полной мере.

Третья стадия вербовки — признание имущества и жизни человека другого вероисповедания дозволенным (халялом) для покушения, вопреки классическим положениям ислама. Третья стадия является самой важной, поскольку такая дозволенность имущества «неверных» автоматически предполагает возможность его экспроприации. Иными словами, псевдосалафиты оправдывают обычный разбой, убийства и насилие.

Четвертая стадия — непосредственное участие в вооруженном «джихаде». В действительности весь этот четко отработанный понятийный аппарат радикалов полностью противоречащий традиционному классическому исламу имеет лишь одну реальную задачу – вербовку и создание смуты (фитны) в стране для политической дестабилизации.

Таким образом, подлинная цель псевдосалафитов, – это создание дестабилизации. Соответственно, по принципу деятельности любых деструктивных групп в любой религии, первоочередная задача радикалов заключалась в отрыве небольшой массы людей от общества и создание замкнутых общин. В этих замкнутых джамаатах у адептов целенаправленно формировалось иллюзорное представление об окружающем мире, с бескомпромиссным разделением его на «белое» и «черное», без полутонов. Так планомерно формировалась потенциально конфликтная ситуация.

Получив в свои руки уже подготовленный, пластичный «человеческий материал», идеологи псевдосалафизма внушают этим людям обобщенные идеи – прежде всего, такфир государству (обвинение его в неверии), провозглашение его «кафирским» государством, страной «тагута» (идолопоклонничество). В действительности этот вопрос в исламском праве намного сложнее, как и само определение неверия.

Сегодня радикалами успешно используются методы, основанные на изменении сознания адептов. Так террористы готовые на осуществление теракта это человек-зомби, который не способен рассуждать самостоятельно. Если, допустим, у ассасинов средством вхождения в транс были наркотики, то современные террористы наравне применяют другие методы. К примеру, у экстремистов ИГИШ это активное использование музыки, так называемые нашиды, религиозные песнопения.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что радикалы обосновывают «войну» против собственного народа и мирных жителей своей концепцией о целесообразности сражаться против «ближнего врага». Если же смотреть в корень, то осуществление подрывной деятельности делается с целью провоцирование государство к ответным мерам, это – чрезвычайно опасная и хорошо организованная ловушка для простых доверчивых мусульман, и большая провокация против мусульманского мира в целом.

Необходимо помнить, что салафизм является не религией, а политическим движением, которое стремится к главенству своей фанатичной догматики над государством. Салафиты враждебно настроены против государства, представителей власти, постоянно вступают в конфликты с имамами ДУМК. Они объявляют так называемый такфир людям, не читающим намаз, объявляя их «кафирами», что для традиционных мусульман является большим грехом.

НУРСУЛТАН ДИХАМБАЕВ, религиовед, руководитель отдела  Центра изучения религий г. Астана

 

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