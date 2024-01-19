ЕНУ и итальянская компания разработают технологию получения нового вида топлива

В рамках официального визита президента страны Касым-Жомарта Токаева в Италию подписан меморандум о сотрудничестве между Евразийским национальным университетом, итальянской компанией «GREEN SPARK ITALY SRL» и ОЮЛ «Союз зеленого водорода Казахстана». Стороны намерены разработать технологию получения нового вида топлива для сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Совместный проект «Natural Gas + H2» направлен на создание производства «зеленого» водорода и его оптимального смешивания с природным газом. Новая технология необходима для сокращения выбросов диоксида углерода в окружающую среду и улучшения экологии. Ученые ЕНУ по результатам, полученным на опытно-промышленном участке, планируют предложить внедрение новшества на ТЭЦ в городах Алматы и Актау.

«Евразийский национальный университет обладает большим научным потенциалом и сильными кадрами. Мы уделяем приоритетное внимание поддержке научных изысканий наших ученых. Хочу отметить, что исследователи ЕНУ активно работают над созданием новых наукоемких и экологичных технологий для снижения уровня загрязнения воздуха промышленными предприятиями. Группа ученых под руководством нашего профессора Кайрата Кутербекова впервые инициировали и реализовали проекты по развитию технологий водородной энергетики в Казахстане. Международное сотрудничество в рамках меморандума позволит реализовать пилотные проекты в сфере производства и использования экологически чистого водорода. Надеюсь, результатом наших совместных усилии станет запуск новой технологической линии производства топлива, которое существенно улучшит экологию и уменьшит вредные выбросы», – отметил проректор по Стратегическому развитию ЕНУ им.Л.Гумилева Думан Айтмагамбетов.

Ученые ЕНУ более 15 лет ведут научную деятельность в сфере водородной энергетики. В вузе успешно работает НИИ «Евразийский институт физико-энергетических исследований и наукоемких технологий», где проводятся научные изыскания .

Стоит отметить, что в прошлом году ЕНУ и АО «Алматинские электрические станции» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере охраны окружающей среды и использовании смеси газо-водородного топлива.