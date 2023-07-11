Еще 30 казахстанских компаний получат статус "золотого поставщика" на маркетплейсе Alibaba

QazTrade при поддержке Министерства торговли и интеграции РК объявил о проведении 2-го этапа отбора среди казахстанских предприятий для участия в Программе по выводу на международную торговую площадку Alibaba.com, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.

Фото: пресс-служба Минторговли РК

Новый отбор стартовал 10 июля и продлится до 23 июля 2023 года.

Всего же в этом году на маркетплейсе планируется разместить 70 отечественных компаний.

В рамках 1-го этапа с января по апрель этого года были отобраны 44 организации. Все они на год получили статус «золотой поставщик» (gold supplier) на платформе Alibaba.

«Премиальный статус открывает казахстанским компаниям доступ к глобальной аудитории, позволяет повысить их узнаваемость на международной торговой площадке. В течение года предпринимателей будут бесплатно обучать тому, как продвигать продукцию на зарубежные рынки через популярный маркетплейс. Помимо этого, они получат полное сервисное обслуживание и сопровождение в процессе экспорта», – сообщила заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики QazTrade» Асель Егембердиева.

Как пояснили в Минторговли, подать заявку на участие в программе могут как товаропроизводители, так и торговые компании. Помимо оплаты премиальных аккаунтов предпринимателям помогут пройти процедуру верификации и создать мини-сайты на торговой площадке, окажут консультационную поддержку.

Сегодня на международной торговой B2B площадке представлены все сегменты бизнеса. Лидирующие позиции среди востребованных товаров занимает продукция из категории «Еда, напитки» и «Сельское хозяйство».

Как отметила Асель Егембердиева, казахстанские продовольственные товары успели зарекомендовать себя в качестве органической продукции высокого качества по доступной цене. К примеру, отечественный мед c 2020 года находится в топе запросов от международных партнеров маркетплейса Alibaba.

«Ежегодно наши товары выставляются на площадке крупнейшей Мировой импортной выставки CIIE, которая проходит Шанхае. Большой популярностью на рынке Китая также пользуются казахстанские кондитерские изделия, конфеты, шоколад, макароны, подсолнечное масло и другое», – рассказала представитель QazTrade.

Сейчас на торговой платформе Alibaba размещены 5 тысяч казахстанских товаров. Совокупный объем продаж отечественных компаний через В2В маркетплейс с 2020 по 2022 год превысил 300 млн долларов.

Отмечается, что единый оператор мер поддержки экспортеров QazTrade сотрудничает с еще одним китайским маркетплейсом – JD.com. Здесь представлена продукция 25 казахстанских брендов, в мае пилотная партия товаров была распродана в рекордные сроки.

Напомним, национальный павильон Казахстана на крупнейшей в мире международной электронной B2B-платформе Alibaba.com открылся в июне 2022 года.