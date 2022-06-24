Казахстан открывает национальный павильон на платформе Alibaba.com.

24 июня состоялась церемония открытия национального павильона Казахстана на крупнейшей в мире международной электронной B2B-платформе Alibaba.com, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства торговли и интеграции РК.

В церемонии открытия павильона приняли участие вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, генеральный директор АО QazTrade Азамат Аскарулы, вице-президент Alibaba.com Эндрю Женг.

Вице-министр торговли Кайрат Торебаев отметил, что сегодня электронная коммерция растет динамично, это мировой тренд, которому Казахстан успешно старается соответствовать. Благодаря сотрудничеству с Alibaba многие казахстанские компании освоили каналы электронной коммерции как инструмент проактивного продвижения своей продукции на внешние рынки.

«Открытие странового павильона на площадке Alibaba – подтверждение повышенного спроса иностранных покупателей к продукции из Казахстана, размещенной на платформе», – подчеркнул он.

Как констатировал генеральный директор QazTrade, «инструмент по продвижению отечественных компаний на маркетплейсы показал свою эффективность и востребованность. Те компании, которые действительно получают навыки торговли на электронных площадках, совершают выгодные продажи на них».

Страновой павильон включает сегодня 130 отечественных компаний в статусе золотого поставщика, которые выставляют на продажу более 7 500 товаров. Среди стран СНГ и ЕАЭС павильон Казахстана стал вторым после России на площадке Alibaba.com.

Необходимо отметить, что в 2021 году между QazTrade, оператором меры по выводу компаний на платформу и компанией Alibaba.com было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве и продвижении казахстанских товаров через площадку на мировые рынки.

C 2019 года уже 200 компаний получили господдержку по выводу на платформу Alibaba.com.

В целом, на текущий момент благодаря мере по продвижению на компании на Alibaba.com совокупные продажи компаний, выведенных на платформу, составляют порядка 167,7 млн долларов США. Иностранные покупатели из таких стран, как Китай, Македония, ОАЭ, Оман, страны ЕАЭС и Центральной Азии, проявили интерес к такой продукции, как пластиковые игрушки, фильтры, электротехника, текстильная продукция, масла, зерновая продукция, мёд и замороженное мясо.

Alibaba —ведущая китайская торговая e-commerce площадка с оборотом 106 млрд долларов США (2021). Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

В настоящее время отобрано 46 компаний, которые выведены на Alibaba.com, договора заключены, регистрации на платформе пройдены, работа в оформлении и наполнении контента проведена.