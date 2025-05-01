Евразийский диалог

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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Проблемы и вызовы, стоящие перед Центрально-Азиатским регионом, развитие экспертного диалога между Казахстаном и Россией в сфере политики, экономики, безопасности и гуманитарного сотрудничества были обсуждены в ходе международного круглого стола «Евразийский диалог. Казахстан – поиск новых горизонтов». Среди участников круглого стола – представители иностранного дипломатического корпуса, эксперты ведущих образовательных учреждений, исследовательских организаций и аналитических центров Казахстана и России.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С приветственным словом к участникам форума обратился первый в истории независимого Казахстана министр иностранных дел, профессор Института дипломатии Толеутай Сулейменов. Аксакал отечественной дипломатии отметил, что Беловежское соглашение 1991 года стало для Казахстана судьбоносным и необходимым актом. Мы последними объявили о своей независимости, и нам нужно было определиться, по какому пути развития мы пойдем.

– Казахстан выбрал свой путь развития во внешней политике – миролюбивый и дружественный, строить взаимоотношения с мировым сообществом на равноправной основе. Наша дипломатия основана на стремлении к миру, и эта линия продолжается и сейчас, – сказал Толеутай Сулейменов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что тема евразийского диалога чрезвычайно актуальна для наших стран: и для Казахстана – как государства, расположенного в самом центре Евразии, и для России – как крупнейшей страны континента и мира.

– Учитывая естественную взаимосвязь наших государств, они в силу исторически сложившихся причин являются главными носителями идеи евразийства. Наши страны, занимающие центральное положение в Евразии, имеющие уникальный опыт в обеспечении диалога культур и цивилизаций, осознающие общность судеб стран континента, призваны сыграть основную роль в поиске новых горизонтов этого диалога на благо мирного поступательного развития нашего макрорегиона и всего человечества, – подчеркнул посол.

Участники заседания отмечали, что сегодня важно подумать о гармонизации интеграционных процессов на континенте и формировании Большого Евразийского партнерства через сопряжение сотрудничества в ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, проекта «Пояс и путь». Это пространство видится как «интеграция интеграций». В развитие этой идеи выдвинута инициатива формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности с участием евразийских государств и их объединений, готовых к сотрудничеству.

#Казахстан #сотрудничество #Россия #ЦА

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