Евразийский диалог
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Проблемы и вызовы, стоящие перед Центрально-Азиатским регионом, развитие экспертного диалога между Казахстаном и Россией в сфере политики, экономики, безопасности и гуманитарного сотрудничества были обсуждены в ходе международного круглого стола «Евразийский диалог. Казахстан – поиск новых горизонтов». Среди участников круглого стола – представители иностранного дипломатического корпуса, эксперты ведущих образовательных учреждений, исследовательских организаций и аналитических центров Казахстана и России.