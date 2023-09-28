Формула успешного будущего: “Адал азамат”

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Но как к этому прийти? Есть ли формула, следуя которой, мы взрастим поколение «адал азамат»? Своим видением на это с нами поделилась Асель Айдарбекова, предприниматель, директор детского центра, член Комиссии по делам женщин, семейно-демографической политике при акимате г. Астана.

Формирование нового качества нации имеет особое значение для нашей страны. Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества – из этого складывается единая система ценностей общества, - сказал президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот. В этом и заключается глубинный смысл концепции «Адал азамат», которая берет свое начало от учения Абая о «Совершенном человеке».

— Я каждый год слушаю послания нашего президента. Мне, как руководителю детского образовательного центра и просто матери, важно осознавать, что президент большое внимание в своей работе уделяет детям. В нашей стране есть много задач, которые надо решать. Но сам факт того, что господин Токаев ставит конкретные цели по обеспечению финансовой стабильности, безопасности, качественного образования для детей, говорит о его дальновидности. Все верно, если мы обеспечим все это детям сегодня — завтра, эти уже повзрослевшие дети, составят поколение граждан, способных защищать и достойно представлять свою страну, беречь и чтить национальные традиции. Это и есть справедливый Казахстан. Что ты вложил сегодня, то и получил завтра — все по-справедливому честно.

Например, меня крайне обрадовала новость о внедрении Единой добровольной накопительной системы «Келешек». Идея копить на образование детей с пяти лет — разумна, это большая финансовая помощь. Каждый ребенок в нашей стране должен получить качественное и хорошее образование. Это отразится на развитии будущего нашей страны, а будущее нашей страны — в руках образованного поколения.

— Мы знаем, как вырастить детей образованными. Но как вырастить их патриотичными, трудолюбивыми, справедливыми? Вы, как человек, работающий с детьми, наверняка вывели для себя определенную формулу.

— Чтобы ребенок вырос с понятиями справедливости и честности, не нужно искать много путей и решений. Самое важное — это родителям начать с себя, потому что дети зеркалят нас - взрослых. Они - наше прямое отражение. Каким он вырастет в будущем, мы должны понимать, начиная с его рождения. То, как мы будем вести себя в обществе, как будем коммуницировать с окружающими, все это будет повторять и ребенок. Семья — это часть, ячейка общества, это то, из чего строится государство. Если будет порядок в доме, в семье, то будет порядок в стране. В любой ситуации важно помнить, что начинать надо с себя.

Любое учреждение — будь то школа, детский сад или образовательный центр, в первую очередь, дают ребенку понимание и чувствование себя частью какого-то общества. Мы даем детям знания — о стране, в которой мы живем, о людях, что нас окружают, о языке, на котором говорим. Каждый учебный день наши дети начинают с прослушивания государственного гимна. Это в какой-то мере прививает патриотизм. Приучая убирать за собой вещи и игрушки, мы не только прививаем любовь к чистоте и порядку, но и наглядно показываем, что значит труд. И что труд — может быть не тяжелым и труд можно любить.

Это азы. Начальные навыки в лайт-режиме. А основательно рассказать, показать и научить патриотизму, ответственности, справедливости ребенку должны в семье. Именно в семье прививаются нравственность, трудовые навыки, бережное отношение к своей и чужой собственности. От того, какие ценности и устои приняты в вашем доме, во многом будет зависеть, какой сформируется личность растущего человека, его ценностные ориентации, психологические установки.

Но, мы должны помнить, что важны не только установки на успех, воспитанность, образованность, но и психическое здоровье подрастающего поколения. Мне нравится, что глава государства не прошел мимо и этого вопроса, потребовав ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Я, как руководитель детского центра, понимаю, насколько важно обеспечить вопрос безопасности, в том числе психологической. И, стремясь отвечать требованиям, которые ставит перед нами президент, мы будем внедрять у себя новый сервис — канал доверия, через который дети смогут в любой момент обратиться за помощью к специалистам. Я хочу, что дети были в безопасности даже тогда, когда нас нет рядом.