Фундамент для ответственного и стабильного общества

Поддержка семейных ценностей – один из важнейших элементов в идеологии партии «Amanat». Мы стремимся укрепить институт семьи, помогая создавать условия для воспитания нового поколения в духе ценностей «Адал азамат», – ответственных, честных, трудолюбивых, здоровых, образованных, отзывчивых молодых казахстанцев, которые достойно продолжат дело строительства Справедливого Казахстана.

В Послании 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил социальной справедливости, поддержке семей и защите прав детей. Как подчеркивает Глава государства, воспитание ответственного подрастаю­щего поколения – это национальный приоритет, от которого зависит наше будущее.

Принципы, заложенные в Послании и в предложенной Президентом концепции «Адал азамат», находят отражение в партийной работе по всем направлениям. Одно из них связано со стартовавшей весной этого года масш­табной акцией «Балаңа уақыт арна» («Подари ребенку время»), нацеленной на поддержку семей с детьми, создание условий для ответственного родительства, безопасной и поддерживающей среды для детей.

В современном мире, когда родители все чаще заняты работой и сталкиваются с многочисленными вызовами, время, проведенное с детьми, становится роскошью. Между тем исследования показывают: дети, в жизнь и дела которых качественно вовлечены родители, чаще достигают успехов в учебе, демонстрируют высокий уровень эмоциональной стабильности, развивают уверенность в себе.

Акция «Балаңа уақыт арна» как раз и призвана напомнить мамам и папам, что внимание к детям – это не только проявление любви, но и залог их успешного будущего. Она уже получила отклик по всей стране. В разных регионах прошли мероприятия, поддержанные филиалами партии и профсоюзами, что позволило добиться реальных результатов.

Мероприятия в рамках акции носят в том числе просветительский характер. Например, в Кызылординской области в центре «Анаға тағзым» при поддержке Женского крыла партии прошла встреча с активисткой Каншагуль Шонмурынкызы. Обсуждались подходы к воспитательной работе в семье.

Большое внимание уделяем работе с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями. Например, в областях Улытау и Акмолинской мы организовывали мероприятия, на которых родители особенных деток могли встречаться, приятно и с пользой проводить время. Такие инклюзивные мероприятия, которые создают для детей и родителей безопасные и комфортные пространства, важны для социальной адаптации детишек с особыми потребностями и для их полноценного участия в жизни общества.

В Алматы Женское крыло партии провело в рамках акции уже более десятка мероприятий, охвативших свыше 500 человек, причем мы привлекаем к сотрудничеству местные парки, кинотеатры и игровые центры, которые предоставляют скидки и другие преи­мущества для семей с детьми.

В Восточно-Казахстанской области сотрудники таких учреждений, как социальный центр «Ульба» и «Востокцветмет», получили сертификаты, позволяющие сократить рабочий день на один час в летние месяцы, чтобы посвятить это время своим детям. Такое практическое решение создает реальные условия для поддержки ответственного родительства: освободившийся для совместного времяпрепровождения час времени – бесценный вклад в укрепление семейных связей.

Акция также нацелена на повышение роли отцов в воспитании детей. Мы подчеркиваем важность вклада обоих родителей в этот процесс и необходимость создания условий, при которых каждый родитель может полноценно участвовать в жизни своих детей.

Отдельное направление работы – обеспечение безопасности детей, защита их от негативных социальных явлений. Здесь, в частности, тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, местными полицейскими, которых привлекаем к проведению работы по профилактике лудомании и наркомании, повышению осведомленности о безопасном поведении в Интернете.

Кроме того, проводятся в рамках акции и различные мероприятия с учас­тием психологов и экспертов как для родителей, так и для детей. Родителей мы стремимся научить тому, как наладить контакт с детьми, объясняем, почему так важно участвовать в их жизни, регулярно проводить с ними время.

Для детей проводим игровые тренинги, для того чтобы научить их способам психологической самозащиты и взаимодействию со сверстниками. Эти мероприятия подчеркивают важность образовательного и психологического аспекта акции, направленного на обеспечение безопасной среды и укрепление ментального здоровья.

Со стороны казахстанских родителей есть запрос на то, чтобы проводить больше времени со своими детьми. Наша задача – создать условия, при которых они смогут это делать без риска для профессиональной самореализации, без потери в доходах. Поэтому адресатами нашей акции являются и работодатели – мы рекомендуем им на разных уровнях рассмотреть возможность более гибких условий труда, способных помочь родителям совмещать рабочие и семейные обязанности.

Партия «Amanat» убеждена, что сильная семья – залог гармоничного общества, и поэтому акцент на семейные ценности для нас принципиально важен. Мы призываем родителей, общественные организации и местные исполнительные органы вместе создавать условия для здорового и безопасного досуга, чтобы каждый ребенок мог развиваться физически и интеллектуально. Нам нужны совместные решения и действия, которые будут способствовать формированию более устойчивого, ответственного, морально и физически здорового общества.

Ключевую роль в поддержке акции играют профсоюзы и общественные организации, они вносят значимый вклад в создание стабильной и поддерживающей среды для всех семей. Так, Казахстанский отраслевой профсоюз работников образования и науки организует мероприятия для защиты прав трудящихся женщин и укрепления семейных ценностей. Комиссия по делам женщин при данной структуре активно продвигает инициативы по созданию условий для работников с детьми.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан акцентировала внимание на необходимости улучшения условий труда для работающих мам и пап, активно призывая к защите прав работников и социальной поддержке семей. Благодаря их усилиям работники с семейными обязанностями чувствуют, что их потребности учитываются и права защищаются – им предоставляются более гибкие условия труда.

Эти примеры подчеркивают, что акция «Балаңа уақыт арна» – не разовая инициатива, а важное общественное движение, поддержанное на региональном уровне. Мы намерены развивать и расширять ее. Региональные мероприятия будут проходить регулярно, чтобы усиливать охват и повышать осведомленность о значимости семейных ценностей.

И мы призываем всех – родителей, работодателей, общественные и образовательные организации – присоединиться к этой инициативе. Каждый может внести свой вклад – поддерживая организацию мероприятий, выступая волонтером или распространяя информацию о значимости качественного времени с семьей. Поддерживая «Балаңа уақыт арна», вы помогаете формировать сильное, гармоничное общество.

Мы уверены, что инициатива будет развиваться и внесет свой вклад в формирование стабильного, ответственного общества, в котором каждый родитель и ребенок чувствуют себя важной частью нашего будущего.