Глава государства напомнил министрам и акимам о бюджетной дисциплине

Президент,Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев считает, что действующие в стране бюджетные правила на самом деле не работают, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, государство также будет наращивать инвестиции в экономику.

«Поэтому правительству предстоит распределить все средства в соответствии с четко выработанными приоритетами. Это один из основных принципов бюджетной дисциплины, которого нужно придерживаться правительству и акимам. В стране второй год действуют новые, достаточно жесткие бюджетные правила. Но на самом деле они не работают. Почему это произошло – на данный вопрос должно ответить само правительство», – сказал глава государства. 

Токаев выразил мнение, что предлагаемые правительством меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда.

«Но нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов. Поэтому стоит задача тщательной разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов и их принятия в сжатые сроки. При расчете трансфертов общего характера следует учитывать все имеющиеся диспропорции. Из республиканского бюджета в первую очередь должны финансироваться проекты, призванные сократить отставание конкретного региона от общестранового уровня. В то же время правительство должно обратить внимание на вопросы и потребности всех регионов, чтобы ни в коем случае не допустить замедления их развития и ухудшения социально-экономической ситуации», – отметил президент. 

В этой связи он ожидает эффективности мер по контролю над инфляционными процессами от Нацбанка и правительства, которым предстоит принимать смелые, неординарные, но выверенные решения.

Напомним, что глава государства заявил, что правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач.

#президент #бюджет #дисциплина

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