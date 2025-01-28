«Пришло время затянуть пояса»: Токаев объявил режим тотальной экономии в стране

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Правительству, по словам главы государства, предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие.
«Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях. Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам», – заявил Токаев.
Несмотря на сложную ситуацию в мире, в нашей стране, по мнению главы государства, достигнуты положительные результаты.
«Экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много. На первый план выходят вопросы, связанные с тем, что новой реальностью мировой экономики становятся тарифные конфликты и санкционное противостояние. Эти тенденции чреваты тяжелыми последствиями», – убежден глава государства.
На взгляд президента, претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию «зеленой энергетики». С одной стороны, это поддержит спрос на традиционные энергоресурсы. А с другой, ведет к дестабилизации цен на нефть, газ, уголь.
«Разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов наметился в финансовой сфере. Фундаментальным фактором становится развитие искусственного интеллекта, в этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами. В таких условиях нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи», – отметил Токаев.