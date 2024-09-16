Глава государства встретился с бизнесменами Германии

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Перед началом казахско-германского бизнес-форума Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он отметил, что присутствие ведущих германских компаний в Казахстане является ярким свидетельством общей приверженности развитию экономического сотрудничества двух стран. Обращаясь к бизнесменам, президент подчеркнул, что их компании находятся в авангарде инноваций и играют ключевую роль в глобальной устойчивом развитии и процветании.

Глава государства выразил уверенность, что подписанные соглашения и совместные инициативы, достигнутые в рамках визита Канцлера Германии, усилят долгосрочное стратегическое партнерство Астаны и Берлина.

С приветственной речью к представителям бизнеса также обратился канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На мероприятии присутствовали председатель правления компании Siemens Energy AG, заместитель председателя Восточного комитета германской экономики Кристиан Брух, председатель правления CLAAS Group Ян-Хендрик Мор, председатель исполнительного совета компании DB E.C.O. Group, представитель Рабочей группы по Центральной Азии ВКГЭ Нико Варбанофф, президент SVEVIND Energy GmbH, почетный консул Казахстана в Саксонии Вольфганг Кропп, председатель правления компании Aurubis AG Торальф Хааг, председатель правления компании Siemens Healthineers AG Берндт Монтаг, председатель правления компании GP Günter Papenburg AG Гюнтер Папенбург, председатель правления компании HMS Bergbau AG Дэннис Швиндт, член правления по Международному финансированию KfW Bankengruppe Кристиане Лайбах, представитель управляющих партнеров компании KNAUF Gruppe Александр Кнауф, член правления Herrenknecht AG Мартин-Дэвид Херренкнехт, главный исполнительный директор компании Ernst Klett AG Филипп Хаусманн, генеральный директор компании Rhenus SE & Co. KG Тобиас Бартц.

#Токаев #экономика #бизнес #Германия

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