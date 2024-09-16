Казахстанско-немецкий институт науки и технологий планируют открыть в РК

По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и федеральный канцлер Олаф Шольц приняли совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан;

2. Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;

3. Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО «ФНБ «Самрук Казына», ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.

Напомним, что ранее с канцлером в Акорде были проведены переговоры в узком и расширенном составе.