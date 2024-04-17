Бозумбаев поручил обеспечить каждого огнеборца противопожарной экипировкой

Правительство
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Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам подготовки к пожароопасному периоду с участием министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

На сегодняшний день в МЧС функционирует 441 пожарное подразделение. В регионах создано 230 добровольных формирований, а также 709 постов местных исполнительных органов. Вице-премьер поручил ускорить создание еще 49 пожарных постов там, где отсутствует государственная противопожарная служба. 

В рамках подготовки к пожароопасному периоду ведется космический мониторинг на площади 272,5 млн га. Однако данные со спутников выгружаются на станцию МЧС спустя несколько часов после полного облета территории страны. Сегодня МЦРИАП работает над созданием виртуальной станции, что позволит сократить время между фиксацией возгорания и выгрузкой снимка со спутника до 20-40 минут. 

Обеспечение безопасности лесного фонда и подготовка к пожароопасному сезону находятся на особом контроле президента и правительства. Министерство экологии и природных ресурсов проверило 158 государственных лесовладельцев. По итогам проверки глава ведомства Ерлан Нысанбаев заявил о неполной готовности резервата «Семей орманы», а также Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей к возможным пожарам. 

В числе нарушений были выявлены отсутствие резерва ГСМ, аварийное состояние зданий лесных пожарных станций либо их отсутствие, нехватка пожарных вышек, износ спецтехники и т.д. Также среди частых нарушений: отсутствие раций и нехватка спецодежды. 

Как отметил Канат Бозумбаев, прошлогодняя трагедия в резервате «Семей орманы» не должна повториться и поручил принять безотлагательные меры по устранению выявленных нарушений.  

«Мы хорошо помним последствия крупных природных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области. Особое внимание хочу обратить на обязательное обеспечение каждого сотрудника противопожарной экипировкой, рациями и необходимым инвентарем», – отметил Канат Бозумбаев. 

По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам регионов в недельный срок разработать и утвердить региональные планы мероприятий по снижению рисков возникновения природных пожаров. 

«Акимы областей несут персональную ответственность за реализацию мероприятий региональных планов», – указал Канат Бозумбаев. 

МЧС также поручено в недельный срок внести предложения по увеличению объема предоставляемых вертолетных услуг для аэровизуального мониторинга и тушения пожаров. 

Министерству экологии поручено активизировать работу по установке систем раннего обнаружения пожаров на территории лесного фонда и материально-техническому дооснащению лесных и природоохранных учреждений. 

Кроме того, в период высокой пожарной опасности МВД и акиматами будут приниматься меры по пресечению пребывания физлиц на территории лесного фонда, в том числе для исключения возможных поджогов. В случае выявления подобных фактов граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом. 

#Правительство #пожар #поручения #Бозумбаев

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