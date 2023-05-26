Глава Сената презентовал новые тома сборника "Ашаршылық"

Сенат, Общество, Культура
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Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев прибыл в Карагандинскую область, где встретился с депутатами маслихатов региона, а также принял участие в презентации новых томов сборника уникальных документов «Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934» в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

В рамках визита Маулен Ашимбаев и группа сенаторов посетили музей памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка «КарЛаг». В этом историческом месте с участием творческой интеллигенции и ученых-историков состоялась презентация шестого и седьмого томов сборника уникальных документов «Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934». Пять томов серии, которая была издана по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, были представлены широкой общественности в Сенате в 2021 году.

Авторами сборников документальной хроники выступили отечественные ученые и историки. Уникальность материалов заключается в том, что значительная часть контента ранее не публиковалась и не была представлена в Казахстане, а часть справок, приказов и резолюций были засекречены.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в 30-е годы прошлого века на долю казахского народа пришлась череда тяжелых испытаний. А детально изучать тему Ашаршылық на государственном уровне стало возможным лишь после обретения независимости. За это время были проведены исследования и изучены архивные документы. Вместе с тем, историки не раз сетовали на недостаток материалов и засекреченность многих документов.

«Работа по изучению Ашаршылық активизировалась в последние годы по инициативе президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Глава государства также выступил с инициативой полной реабилитации жертв политических репрессий. В этом контексте создана государственная комиссия и сегодня проводится соответствующая работа. В результате были изучены многие ранее засекреченные архивные материалы и издан многотомный сборник. Однако есть еще неизведанные страницы истории, поэтому исследовательский процесс продолжается», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул важность применения научного подхода в изучении исторических процессов. Он также отметил, что Сенатом Парламента ведется планомерная работа по научному изучению темы Ашаршылық, которая будет продолжена и в предстоящий период.

«Благодаря совместной работе ученых и депутатов Сената за последние два года был подготовлен пятитомник уникальных архивных документов. Представленные сегодня дополнительные два тома можно назвать еще одним реальным вкладом Сената в изучение темы Ашаршылық. Впереди предстоит еще много работы. Надеемся, что инициатива Сената будет достойно продолжена соответствующими государственными органами и научными институтами», – резюмировал Маулен Ашимбаев и выразил благодарность коллективу ученых-разработчиков.

Также в ходе поездки в регион председатель Сената встретился с депутатами маслихатов, с которыми обсудил ключевые задачи предстоящей совместной работы, исходящие из поручений главы государства.

В этой связи спикер Палаты акцентировал внимание коллег на необходимости перехода на новый формат взаимодействия, позволяющий обеспечить качественную и эффективную реализацию намеченных целей. Маулен Ашимбаев призвал депутатов активнее принимать участие в законотворческом процессе, предлагая своё видение новых путей решения актуальных вопросов развития регионов.

«Караганда является индустриальным центром страны. Этот регион с его интенсивно развитым производством занимает особое место в экономике государства. Президент страны уделяет особое внимание вопросу диверсификации экономики. Развитие обрабатывающей промышленности - одна из стратегических задач, стоящих сегодня перед страной. Нельзя полагаться исключительно на добываемые полезные ископаемые, необходимо комплексно развивать несырьевые отрасли. Еще один важный блок, над которым нам вместе предстоит работать - обновление инфраструктуры регионов. Полагаю, по результатам сегодняшней встречи будут выработаны совместные рекомендации, способствующие созданию правовой базы для решения поставленных задач», - заключил председатель палаты и подчеркнул, что Сенат намерен и дальше усиливать связь с маслихатами.

Кроме того, сенаторы встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова, посетили Центр бокса имени С. Сапиева и побывали на открытой тренировке спортсменов с особыми потребностями по бочча.

Маулен Ашимбаев отметил силу духа спортсменов и акцентировал внимание на важности дальнейшего формирования инклюзивной среды.

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