Маулен Ашимбаев: Ашаршылық – это страшная гуманитарная катастрофа для всего человечества

В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему "Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық". В ходе встречи известные отечественные и зарубежные ученые-историки обсудили причины и последствия голода в казахской степи, а также проблемы с которыми сталкиваются ученые в процессе исследования темы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев отметил, что при изучении трагедии Ашаршылық важно использовать научный подход, не политизируя данный вопрос.
"Ашаршылық - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме "Ашаршылық" должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску", - сказал Маулен Ашимбаев.
По мнению председателя Сената, для объективной оценки произошедшего важно учитывать исторический контекст и весь спектр происходящих в тот период событий. Это позволит более объективно воспринимать причинно-следственные связи произошедшего. Важно знать и понимать суть политики тех времен, исследовать, как большевистские планы реализовывались, а далее сравнивать и систематизировать ошибки, которые тогда допускались властями.
"Кроме Казахстана, голод испытывало население Украины, Белоруссии, Молдовы, ряда регионов России, в том числе Поволжья и Северного Кавказа. С этой точки зрения, наверное, голод нельзя назвать преступлением против определенной нации. В первую очередь, это тяжелейшие последствия политики, проводимой властями того времени. Поэтому голод - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всего человечества", - отметил Маулен Ашимбаев.
Кроме того, в своем выступлении спикер Сената отметил, что в советское время тема "Ашаршылық" всегда была закрытой и только благодаря Независимости по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева о белых пятнах истории стали говорить на высоком государственном уровне. Большое внимание изучению этого вопроса уделяет сейчас Президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Без прошлого нет будущего", - гласит народная мудрость, а значит и эти уроки истории нужно исследовать тщательно и максимально объективно. Такое по плечу лишь профессиональным ученым, считает председатель Сената.
"Эти факторы должны стать основой исследования по тематике Ашаршылық. Мы должны отдать приоритет, в первую очередь, научным исследованиям. Потому что только ученые могут раскрыть горькую правду об Ашаршылық и донести ее до нашего народа. В целом, общественное мнение по историческим событиям должно основываться на научном мнении", - сказал Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената добавил, что в связи с этим большая ответственность возлагается на отечественных ученых-историков. Поэтому для них важно предоставить доступ к актуальным архивным данным, в том числе, соседних стран; наладить тесные контакты с учеными, проживающими в регионах и изучающими данную тему; собирать воспоминания очевидцев "трагедии века", переживших суровые годы ашаршылық. Причем, к исследовательским работам в данном направлении, по мнению Маулена Ашимбаева, принципиально важно привлекать молодое поколение историков.
О причинах и борьбе с последствиями "Ашаршылық" в своем докладе рассказал директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, Зиябек Кабульдинов. А директор Института истории государства Еркин Абиль акцентировал внимание на теоретических и методологических вопросах изучения трагедии.
"Формирование исторического сознания казахстанского общества – одна из задач создания непротиворечивой, системной, дефрагментированной и избавленной от "белых пятен" картины национальной истории. Объективное изучение истории советского периода, особенно первых его десятилетий, позволит нам более обширно понять логику и механизм формирования современной казахской нации, ее стратегии адаптации и модернизации", – сказал Еркин Абиль.
Свой призыв о перспективах совместного изучения ашаршылық, высказала и профессор Университета штата Мэриленд (США) – Сара Камерон. Специализируясь на изучении вопросов голода начала прошлого века в странах Советского Союза, она считает, что от совместной работы выиграет все научное сообщество.
"Некоторые материалы существуют, но их нелегко найти. Необходимо составить каталог этих мемуаров, чтобы они были доступны в центральной базе данных или научном центре по изучению голода. Исследователи скажут большое спасибо, если эти материалы, часто существующие только на казахском, будут переведены на русский и английский языки", – сказала профессор.
Кроме того, на встрече также выступили видные ученые и общественные деятели – Талас Омарбеков, Смагул Елубай, Бейбит Койшыбаев, Берик Абдыгалиулы и другие. По итогам мероприятия, участниками
были приняты специальные рекомендации, которые будут направлены в ответственные госорганы.
Вместе с учеными во встрече принимали участие министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева.
Мероприятие было организовано Сенатом Парламента Республики Казахстан, Институтами Истории государства, а также Истории и этнологии имени Ш. Уалиханова.
Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев отметил, что при изучении трагедии Ашаршылық важно использовать научный подход, не политизируя данный вопрос.
"Ашаршылық - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме "Ашаршылық" должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску", - сказал Маулен Ашимбаев.
По мнению председателя Сената, для объективной оценки произошедшего важно учитывать исторический контекст и весь спектр происходящих в тот период событий. Это позволит более объективно воспринимать причинно-следственные связи произошедшего. Важно знать и понимать суть политики тех времен, исследовать, как большевистские планы реализовывались, а далее сравнивать и систематизировать ошибки, которые тогда допускались властями.
"Кроме Казахстана, голод испытывало население Украины, Белоруссии, Молдовы, ряда регионов России, в том числе Поволжья и Северного Кавказа. С этой точки зрения, наверное, голод нельзя назвать преступлением против определенной нации. В первую очередь, это тяжелейшие последствия политики, проводимой властями того времени. Поэтому голод - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всего человечества", - отметил Маулен Ашимбаев.
Кроме того, в своем выступлении спикер Сената отметил, что в советское время тема "Ашаршылық" всегда была закрытой и только благодаря Независимости по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева о белых пятнах истории стали говорить на высоком государственном уровне. Большое внимание изучению этого вопроса уделяет сейчас Президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Без прошлого нет будущего", - гласит народная мудрость, а значит и эти уроки истории нужно исследовать тщательно и максимально объективно. Такое по плечу лишь профессиональным ученым, считает председатель Сената.
"Эти факторы должны стать основой исследования по тематике Ашаршылық. Мы должны отдать приоритет, в первую очередь, научным исследованиям. Потому что только ученые могут раскрыть горькую правду об Ашаршылық и донести ее до нашего народа. В целом, общественное мнение по историческим событиям должно основываться на научном мнении", - сказал Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената добавил, что в связи с этим большая ответственность возлагается на отечественных ученых-историков. Поэтому для них важно предоставить доступ к актуальным архивным данным, в том числе, соседних стран; наладить тесные контакты с учеными, проживающими в регионах и изучающими данную тему; собирать воспоминания очевидцев "трагедии века", переживших суровые годы ашаршылық. Причем, к исследовательским работам в данном направлении, по мнению Маулена Ашимбаева, принципиально важно привлекать молодое поколение историков.
О причинах и борьбе с последствиями "Ашаршылық" в своем докладе рассказал директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, Зиябек Кабульдинов. А директор Института истории государства Еркин Абиль акцентировал внимание на теоретических и методологических вопросах изучения трагедии.
"Формирование исторического сознания казахстанского общества – одна из задач создания непротиворечивой, системной, дефрагментированной и избавленной от "белых пятен" картины национальной истории. Объективное изучение истории советского периода, особенно первых его десятилетий, позволит нам более обширно понять логику и механизм формирования современной казахской нации, ее стратегии адаптации и модернизации", – сказал Еркин Абиль.
Свой призыв о перспективах совместного изучения ашаршылық, высказала и профессор Университета штата Мэриленд (США) – Сара Камерон. Специализируясь на изучении вопросов голода начала прошлого века в странах Советского Союза, она считает, что от совместной работы выиграет все научное сообщество.
"Некоторые материалы существуют, но их нелегко найти. Необходимо составить каталог этих мемуаров, чтобы они были доступны в центральной базе данных или научном центре по изучению голода. Исследователи скажут большое спасибо, если эти материалы, часто существующие только на казахском, будут переведены на русский и английский языки", – сказала профессор.
Кроме того, на встрече также выступили видные ученые и общественные деятели – Талас Омарбеков, Смагул Елубай, Бейбит Койшыбаев, Берик Абдыгалиулы и другие. По итогам мероприятия, участниками
были приняты специальные рекомендации, которые будут направлены в ответственные госорганы.
Вместе с учеными во встрече принимали участие министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева.
Мероприятие было организовано Сенатом Парламента Республики Казахстан, Институтами Истории государства, а также Истории и этнологии имени Ш. Уалиханова.