Головкин начал переговоры по бою в Казахстане

Бывший чемпион мира в среднем весе, 41-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО). Об этом сообщил журналист GiveMeSport Чарли Симс, проведший беседу с Райдером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

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Отмечается, что Головкин предложил провести поединок в Казахстане.

«Хорошо поболтал сегодня с Джоном Райдером. Начались переговоры с Головкиным, мистер предложил провести бой в Казахстане», — проинформировал Симс.

Напомним, что Райдер и Головкин в своих последних на сегодня поединках уступили единогласным решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (58-2-2, 39 КО).

В середине июня стало известно, что Головкин утратил все титулы чемпиона мира.