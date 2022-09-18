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Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел свой третий поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Головкин – «Канело» принимала T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Финал трилогии прошел не в среднем, а во втором среднем весе, и на кону стояли все основные чемпионские пояса этой категории. Отметим, что ранее Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный пояс, который стоял на кону в третьем бою Головкина и Альвареса. Специальный пояс «Сапотеки» был изготовлен мастерами одноименного индейского народа Мексики. Также этот пояс назвали «Пояс воина-ягуара» – по краям он украшен «когтями» хищника.

Перед поединком по специальному приглашению GGG Государственный гимн Казахстана исполнил всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Бой был рассчитан на 12 раундов, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (всеми поясами владел «Канело»). Этот поединок закончился победой Альвареса единогласным решением судей.

Таким образом, Сауль «Канело» Альварес одержал 58-ю победу в профессиональной карьере и защитил звание абсолютного чемпиона мира в 168 фунтах, а Геннадий Головкин потерпел второе поражение. 

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса прошел в 2017 году, его результатом стала ничья. Спустя год соперники сразились вновь, тогда судьи увидели победителем «Канело».

 

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