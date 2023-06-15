Головкин утратил все титулы чемпиона мира

Казахстанский ветеран бокса больше не является чемпионом мира.

Фото: rsport.ria.ru

Международная боксерская организация объявила (IBO), что казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) освободил чемпионский титул по версии этой организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как отмечается, это был последний пояс, которым владел 41-летний GGG.

В связи с этим президент IBO Эд Левин сделал следующее заявление: "С большой гордостью и некоторой грустью мы объявляем, что GGG ​​официально отказался от титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе. Титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе теперь вакантен. Он будет передан следующему обладателю титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе и всем будущим чемпионам мира в этом дивизионе".

Геннадий Головкин обладал титулом IBO на протяжении более 12 лет. Он завоевал этот пояс 9 декабря 2011 года после победы над Лахуаном Саймоном. Но формально он лишился титула после поражения от Сауля Канело Альвареса в сентябре 2018 года.

Пояс не перешел к мексиканцу, так как он отказался оплатить санкционный взнос. Впоследствии, Головкин вернул себе вакантный пояс в 2019 году, одержав победу над украинцем Сергеем Деревянченко.

Ранее Головкин отказался от поясов WBA Super и IBF.

Отныне казахстанский ветеран бокса более не является чемпионом мира.